O Presidente angolano defendeu hoje, em Kinshasa, a necessidade de reforçar a cooperação regional para combater o terrorismo e golpes de Estado, convidando outros chefes de Estado a reflectirem sobre o tema na Cimeira de Malabo, na Guiné Equatorial. Por falta de tempo, João Lourenço não teve oportunidade de elogiar o patriotismo do seu amigo Adolf Hitler, na versão russa – Vladimir Putin.

João Lourenço lançou o convite na capital da República Democrática do Congo (RDCongo) onde decorre a 10ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo dos Países Signatários do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo e na Região.

O também Presidente do MPLA e Titular do Poder Executivo (para além de amigo de Vladimir Putin) sublinhou no seu discurso que o objectivo da reunião é analisar os progressos alcançados no âmbito da implementação deste mecanismo multilateral que visa criar condições para que a RDCongo e a região consigam alcançar a paz e a estabilidade definitivas.

Compreende-se que a invasão da Ucrânia pelos russos não caiba na agenda desta região. Além disso, é ponto assente que o MPLA subscreve tudo o que Adolf Hitler (versão Vladimir Putin) decidir fazer.

João Lourenço manifestou-se preocupado com as dificuldades que ainda persistem na realização de acções de desarmamento, desmobilização, reintegração e reassentamento (DDR/RR) de ex-rebeldes na região.

“A acentuada porosidade das fronteiras dos países que integram a região dos Grandes Lagos e o lento progresso na demarcação das fronteiras internacionais entre os países da região, que se deve em parte à falta de recursos disponíveis para o efeito, dificulta os esforços para mitigar esta situação”, justificou.

Outra preocupação são os ataques conduzidos por grupos terroristas no leste da RDCongo e noutros países demonstrando a necessidade de fortalecer “a cooperação e coordenação regional no campo da segurança”, vincou.

Neste âmbito, Angola tomou a iniciativa de promover uma Cimeira sobre o Terrorismo e as Mudanças Inconstitucionais em África, que vai decorrer na Guiné Equatorial, entre 28 e 29 de Maio, para reflectir à volta dos golpes de Estado e do terrorismo no continente, bem como o de procurar as melhores soluções para desencorajar tais práticas.

Consta que o convidado de honra desta cimeira será Vladimir Putin, que irá dissertar sobre a “importância da estratégia de Hitler na invasão da Ucrânia – um exemplo para África”.

“Por isso aproveito este palco para apelar a todos os chefes de Estado presentes para participarem da Cimeira de Malabo, pois será uma oportunidade única para nos debruçarmos à volta de um assunto que muito preocupa a todos”, apelou João Lourenço.

O chefe do executivo angolano congratulou-se, no entanto, com alguns acontecimentos recentes em prol da paz da região como a reabertura do posto fronteiriço de Gatuna-Katuna, a evolução positiva da situação na República Centro-Africana, que conduziu à declaração unilateral de cessar-fogo por parte das autoridades governamentais e “os significativos progressos registados para a normalização das relações entre o Ruanda e o Burundi e entre o Uganda e a República Democrática do Congo, assim como a realização, de forma pacífica, de eleições gerais” em alguns países.

O chefe de Estado angolano felicitou o Presidente da RDCongo pelos esforços que vem desenvolvendo no sentido da erradicação dos grupos rebeldes no leste do país e da reconciliação de todas as forças vivas da nação congolesa.

“Estas acções reforçam a ideia e a esperança de que a nossa sub-região está a despertar para a necessidade da construção da estabilidade e da segurança como factores incontornáveis para assegurar a concretização dos nossos grandes objectivos de redução da pobreza e de construção do bem-estar e prosperidade dos nossos povos”, frisou.

A reunião de cúpula aconteceu hoje e teve a participação de delegações dos 13 países ligados ao Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo: Angola, Burundi, Quénia, República Centro-Africana, Congo, República Democrática do Congo, Ruanda, África do Sul, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia.

Por questões de agenda, o convidado de honra, Vladimir Vladimirovitch Putin, não esteve presente nesta reunião, alegando motivos de força maior…

João Lourenço participou na cimeira enquanto Presidente da República de Angola, mas igualmente porque assume a presidência temporária da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos.

