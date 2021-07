TAP reforça ligações a Luanda

A transportadora aérea portuguesa TAP vai reforçar as ligações à capital angolana com um terceiro voo, a partir de sábado, que se vai manter até Outubro, revelou fonte oficial da companhia.

Excepcionalmente, na próxima semana, altura em que decorre a cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), marcada para 16 e 17 de Julho em Luanda, a TAP vai operar a terceira frequência ao domingo, para permitir o regresso desse tráfego, indicou a mesma fonte.

Actualmente operam no aeroporto de Luanda nove companhias internacionais: a TAP, a angolana TAAG, a belga Brussels Airlines, a francesa Air France, a alemã Lufthansa, a Emirates dos Emirados Árabes Unidos, a sul-africana CemAir, a etíope Ethiopian Airlines e a Qatar Airways.

Angola tem mantido desde o início da pandemia de Covid-19, restrições ao seu espaço aéreo, tendo suspendido os voos directos para Portugal, Brasil e África do Sul entre 24 de Janeiro e 13 de Março, na fase mais aguda da pandemia.

Posteriormente, devido ao aumento do número de casos, o executivo angolano apresentou novas medidas para travar o avanço da pandemia e decidiu interditar, temporariamente, a entrada no país de estrangeiros não residentes provenientes do Brasil e Índia, determinando “quarentena institucional obrigatória” aos nacionais e estrangeiros residentes oriundos de ambos dos países, devido à pandemia de Covid-19.

Segundo o último diploma legal, que se estende até 9 de Julho, a interdição temporária é aplicável também a quem tenha feito trânsito em qualquer um dos dois países.

Para evitar a importação de vírus, é obrigatória a realização de um teste pré-embarque PCR, realizado até 72 horas antes do embarque, bem como um teste pós-desembarque (antigénio), para todos os passageiros à chegada ao Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda.

