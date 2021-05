TAP reforça ligação a Luanda com mais um voo a partir de quarta-feira

A transportadora aérea portuguesa TAP vai reforçar as ligações Luanda-Lisboa, a partir de quarta-feira, com mais um voo semanal, segundo informação disponibilizada pelo Consulado de Portugal em Luanda.

Assim, a TAP passará a partir de Luanda com destino a Lisboa às quartas e sextas-feiras, regressando de Lisboa para Luanda às quintas-feiras e domingos.

Também a companhia aérea angolana TAAG anunciou, na semana passada, que iria passar a ter dois voos semanais para Portugal, com partida de Luanda às quartas-feiras e sábados com destino e Lisboa e duas ligações de sentido inverso às quintas-feiras e domingos.

Angola mantém, desde o início da pandemia de Covid-19, restrições ao seu espaço aéreo, tendo suspendido os voos directos para Portugal, Brasil e África do Sul entre 24 de Janeiro e 13 de Março.

Posteriormente, devido ao aumento do número de casos, o executivo angolano apresentou novas medidas para travar o avanço da pandemia e decidiu interditar, temporariamente, a entrada no país de estrangeiros não residentes provenientes do Brasil e Índia, determinando “quarentena institucional obrigatória” aos nacionais e estrangeiros residentes oriundos de ambos dos países, devido à Covid-19.

Segundo o diploma legal, que entrou em vigor em 10 de Maio e se estende até 8 de Junho, a interdição temporária é aplicável também a quem tenha feito trânsito em qualquer um dos dois países.