Campanha e exposição “Arte ao Peito” para ajudar na luta contra o cancro em Angola

A Roche está a promover uma campanha e uma exposição de arte em Luanda, de nome “Arte ao Peito”, que será feita através de soutiens usados. As obras artísticas estarão em exposição em Outubro e serão vendidas para apoiar a actividade da Liga Angolana Contra o Cancro (LACC).

A “Arte ao Peito” tem como principal objectivo ajudar as doentes com cancro da mama e as suas famílias em Angola, através da angariação de fundos e de donativo de soutiens para mulheres mastectomizadas. As verbas angariadas vão apoiar a LACC em acções preventivas e também na assistência às mulheres vítimas de cancro em Angola.

Será feito um donativo de soutiens novos para mulheres mastectomizadas em Luanda, uma vez que em Angola há carência da produção de soutiens com este propósito específico.

Está em curso neste momento em Portugal uma recolha de soutiens usados, que será feita entre os colaboradores da Roche, para envio posterior para Angola no início de Junho.

Depois, esses soutiens serão recolhidos e transformados por doentes, antigos doentes, familiares, profissionais de saúde e pessoas do mundo artístico em Angola. Mampuya, Rita GT, Kapuka, Sozinho Lopes, Tho e Nelo são alguns dos nomes já associados a esta iniciativa. De Portugal, haverá ainda o contributo do estilista Miguel Gigante e da artista plástica Marta Silvestre.

A instalação de arte em Luanda, feita com os soutiens transformados, vai permitir angariar fundos para ajudar a Liga Angolana Contra o Cancro, apoiando os doentes nas suas deslocações e estadias durante o tratamento no Instituto Angolano Contra Cancro (único centro de tratamento de cancro no país).

Esta é a primeira edição da campanha “Arte ao Peito”, uma iniciativa que a Roche se empenhará em dar continuidade.