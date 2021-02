Sociedade de advogados RSA cria instituto de “knowledge management”

A Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa (RSA-LP) criou um instituto de knowledge management tendo como objectivo dinamizar a criação e a aplicação do conhecimento jurídico nos diversos âmbitos de actuação da sociedade e que será coordenado pelo advogado associado principal, João Luz Soares. A“RSA I&D”, sob o mote desenvolvemos direito, tem como principais objectivos gerais:

A organização de iniciativas de partilha de conhecimento (cursos, seminários, colóquios, conferências e workshops), no âmbito de parcerias com instituições universitárias, e de promoção autónoma com livre acesso a todos os interessados;

A elaboração de pareceres e estudos jurídicos, dentro das áreas de actuação de RSA-LP, de interesse geral;

A centralização de um repositório digital (centro de conhecimento) com todo o acervo de conteúdos da RSA-LP (livros, estudos, apresentações formativas e vídeos), disponíveis para consulta.

A RSA I&D parte da premissa que o exercício da profissão de advogado no âmbito de uma sociedade com diferentes formações, passados, backgrounds técnicos e profissionais e, sobretudo, perfis e visões do mundo, enceta um conjunto de desafios concretos que exigem um fino equilíbrio entre uma sensibilidade prática e um lastro teórico.

Na prossecução desse ponto de equilíbrio, a RSA, enquanto rede de serviços de advocacia lusófona, com um pé em Portugal, mas a Alma no Mundo lusófono, desde cedo apostou num contínuo investimento na elaboração de formações, material pedagógico, notas informativas, pareceres, livros e cursos, e, no cumprimento desse desiderato, corresponder ao desafio último de todos os advogados: satisfazer os interesses e defender os direitos dos seus clientes.

Como refere João Luz Soares “ARSA I&D pretende partir dessa herança mas tem um escopo definido: respeitar o legado, organizando-o, sistematizando-o, tornando-o presente a cada solicitação, implementando sinergias para que a cada novo estudo de uma questão concreta de um determinado Cliente, a resposta transporte a qualidade da análise aprofundada já realizada na sociedade. Existe uma preocupação principal: não esquecer o passado, concentrado e tornando-o disponível no presente, preparando o futuro.”

A RSA I&D está já a organizar um Curso de Fundos de Investimento Imobiliário e Capital de Risco em conjunto com a Nova School of Law, assim como um Curso Breve de Branqueamento de Capitais na Faculdade De Direito da Universidade da Lusófona de Lisboa, estando já no prelo, também, a edição da Legislação dos Sistema Financeiro Português (com a AAFDL) e o e-book Legislação do Sistema Financeiro de Cabo Verde, pelas edições da Universidade Lusófona, entre outras iniciativas programadas.

Desde 1997 que a RSA – Raposo Subtil e Associados tem por matriz um serviço completo e integrado aos seus clientes, tanto a nível nacional como internacional, combinando um profundo conhecimento do negócio com a exigência do conhecimento técnico.

Em 2013, a RSA – Raposo Subtil e Associados, fundou a Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa (RSA-LP), que constitui uma rede inovadora de sociedades de advogados/escritórios de advocacia associados, trabalhando em parceria, espalhados por 5 países lusófonos (Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, e Moçambique).