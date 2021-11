NÃO GOZEM COM A NOSSA CHIPALA

Em Portugal, cerca de 40% dos idosos faltaram à chamada para a terceira dose da vacinação contra a Covid-19, segundo disse o presidente Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar ao Jornal de Notícias. E quando os portugueses fazem, correctamente, o auto-agendamento e o SMS de confirmação nunca chega mas fica validado no sistema, contando como falta do utente?

Vejamos um caso concreto. O cidadão “António Fé em Deus” (nome fictício para preservar a identidade do utente) fez no dia 19 de Novembro de 2021 o auto-agendamento para a terceira dose da vacina contra a Covid e, se possível, também contra a gripe. Escolheu o local (Pavilhão Rota dos Móveis, em Paredes) e quanto ao dia solicitou o primeiro disponível.

O “sistema” validou a escolha do local e indicou a data de 26 de Novembro de 2021. Como sempre, o registo do pedido refere:

«Deve aguardar um SMS do número 2424 a confirmar o horário da sua vacinação. Deverá receber o SMS nos próximos 3 dias, mas poderá demorar mais tempo. Não se preocupe, aguarde.

Não se dirija ao local de vacinação sem ter recebido e respondido ao SMS.

Para confirmar o agendamento quando receber o SMS responda ”SIM”, no formato indicado no SMS.

Para não confirmar o agendamento quando receber o SMS responda ”NAO”, no formato indicado no SMS. Poderá fazer um novo pedido após 72 horas.

O agendamento será anulado se não responder ao SMS em 24 horas».

Como os dias iam passando a não chegava nenhuma resposta, nenhum SMS, o cidadão resolveu pedir ajuda.

Escreveu para atendimento@sns24.gov.pt e recebeu, no dia 25, assinado por Raquel Pinto da Silva a seguinte resposta:

«No seguimento do seu contacto com o SNS24, e após encaminhar ao departamento correspondente, agradecemos o seu contacto ao qual demos a nossa maior atenção.

Informamos que caso tenha um questionamento específico, colocar a questão.

O autoagendamento das vacinas contra a gripe e terceira dose da vacina contra a Covid-19 e ter completado 180 dias da toma da segunda dose, será possível acima dos 65 anos a partir de 26 de outubro, no Portal Covid-19, do Ministério da Saúde,” no entanto a DGS adianta que o ritmo de vacinação, tanto da gripe como da terceira dose da Covid-19, está previsto acelerar em novembro, altura em que a quantidade de doses disponíveis deverá aumentar.

Para realizar o pedido de agendamento aceder: https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/

Encontramo-nos disponíveis para qualquer questão adicional.»

Esclarecedor, como se constata. Não satisfeito, o utente respondeu questionando novamente a ausência do famigerado SMS. Desta vez assinado por Fernanda Maria Martins Pontes, o e-mail dizia: «Em seguimento do seu contacto, informamos que, deverá aguardar sempre a confirmação do autoagendamento, caso não receba nas 72 horas seguintes, poderá volta a autoagendar. Lamentamos o transtorno causado».

Refira-se que esta resposta chegou no dia 26 de Novembro de 2021, às 16,31 horas… três horas depois de o cidadão em questão já ter sido vacinado contra a Covid e a gripe, no local referido, sem ter recebido qualquer SMS de confirmação.

Não, o utente não foi vacinado ao abrigo do regime de Casa Aberta. A vacinação estava mesmo mercada e se ele estivesse à espera do SMS perderia a vez e figuraria na lista dos que não respondem.

Então como é que o cidadão soube que afinal a sua vacinação estava marcada? Perante as ambíguas não-respostas recebidas por e-mail e que em vez de serem uma solução para o problema poderiam ter sido um problema para a solução, resolveu telefonar para o 808242424 (linha SNS-24), usando as opções 3 e depois 1, e encontrou alguém que lá estava para servir os cidadãos.

Consultada a “ficha” do cidadão, a funcionária do SNS-24 esclareceu ainda em tempo útil: “A sua vacinação está marcada para o Pavilhão Rota dos Móveis, em Paredes, para dia 26 às 13.37 horas. Mesmo sem SMS compareça. Se houver problemas eles que falem connosco”.

Tirando o lastro de muita incúria e incompetência, a vacinação foi feita sem qualquer outro problema.