MPLA/JLO em nome da batota fogem ao apuramento eleitoral municipal

Um autóctone honesto, que acompanha os 46 anos de (des)governação “made in MPLA”, afinal o verdadeiro CORONA VÍRUS dos angolanos, não acredita que uma “víbora possa virar minhoca”, mesmo estando na Angola profunda, onde o sol queima mais, a fome é severa e a miséria indescritível.

Por William Tonet

O cepticismo inicial nunca me levou a condenar quem, ingenuamente, tinha uma réstia de esperança na higiene intelectual de muitos dirigentes do MPLA e, fundamentalmente, dos seus deputados, neste momento crucial, em que estão preparadas as condições objectivas e subjectivas, para uma explosão social, sem precedentes, liderada, não pelos partidos políticos, mas pela JUVENTUDE, que tem um sonho: LIBERDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE, em não aprovar um pacote legislativo constitucional e legal provocador!

Indiferente às lamentações e recomendações da sociedade civil e de algumas chancelarias ocidentais, o regime acredita ser a maioria, na Assembleia Nacional, na CNE (Comissão Nacional Eleitoral), nos tribunais superiores (Supremo e Constitucional), na banca e nos quartéis e esquadras, bastantes para se perpetuar, indefinidamente, no poder.

Pode ser um verdadeiro engano e erro de cálculo!

Os cidadãos de bem, os jovens, não aceitarão, pelo que temos visto, nas manifestações, continuar a assistir, de forma passiva, à carruagem da discriminação constitucional, que impede os cidadãos, sem partido de participarem na vida política do país (art. 17 CRA), prosperar.

Muitos têm estado a fazer recruta, apanhando os violentes porretes policiais, enquanto uns, sacrificadamente, enfrentam a morte, parecendo dispostos a entregar a vida, como Cassul, Kamulingue, Hilbert Nganga, Joana Cafriqye, Sílvio Dala, Inocêncio da Mata, entre outros.

Por sua vez, fruto da estratégia do ódio e raiva, contra alguns “camaradas” do seu partido, a “task-force” é intelectualmente, infantil, fraca, medrosa, covarde e dependente, que transformaram os órgãos superiores do MPLA: comité central e bureau politico, não num PARTIDO IDEOLÓGICO, mas numa CENTRAL DE EMPREGO, com laivos de EXTREMA-DIREITA!

Ademais, diante de tanto recurso a lei da força, traduzida numa monstruosa, COVARDIA, DITADURA, MILITARISMO, ASSASSINATO DA DEMOCRACIA, o MPLA, voluntária ou involuntariamente, acaba de desafiar a UNIÃO da juventude, intelectuais, desempregados, desmobilizados, discriminados, espoliados, que não se fizeram rogados, estando a iniciar a construção de um movimento de união de um grande EXÉRCITO NACIONALISTA DA LIBERDADE E DEMOCRACIA, capaz de resgatar Angola das garras de uma ditadura intolerante, discriminatória, assassina e submissa do capital estrangeiro.

Hoje, preocupa-me a retórica mental, higienicamente poluída de se considerar, partidocratamente, os militantes do MPLA como os únicos angolanos de primeira e os da oposição e sociedade civil, que se batem pela EQUIDADE, liberdade e democracia, como cidadãos de segunda categoria, e numa “boçalagem neuronial”, sem precedentes.

Quando um partido/governo, resiste à implantação da democracia intra-muros e coloca compatriotas em campos de concentração (diferente de campos de refugiados) a comer, o que nem os cães dos seus dirigentes e governantes (MPLA/GOVERNO), comem é um crime contra a humanidade.

Os nossos cidadãos do Sul, vítimas da seca e da fome, são tratados, como animais, tal como Hitler fazia aos judeus, na II Segunda Guerra Mundial, forçando-os a uma refeição dia, quando calha, ou de 4 em 4 dias, resumindo-se a pirão, feito de fuba amarela, muitas vezes, podre, com bagos ou cheiro de feijão, num autêntico crime CONTRA A HUMANIDADE, passível de levar os responsáveis, aos bancos do Tribunal Internacional, como CRIMINOSOS, por extermínio.

Não é uma visão excessiva ou anti-regime, mas fruto de uma constatação, que mexe com a sensibilidade de qualquer cidadão de bem, que tenha estado, no Kunene, Huíla, Namibe, Kuando Kubango.

Não denunciar, ficar calado, com a postura do Executivo é criminoso, por estarmos diante de uma política de extermínio (eliminação física) de cidadãos vulneráveis e ou, também, colocando os resistentes, nas estatísticas batoteiras, como reserva eleitoral do partido no poder, estando confinados, em cercas de arame.

SENHORES POLÍTICOS DE PACOTILHA, tenham sensibilidade cidadã, colocando-se, primeiro como cidadãos (não como militantes) e, depois, venham ao país real, não ao “país dos relatórios do MPLA”, ver a governação danosa e dolosa, que, em muitos casos, supera a colonial…

Depois, aprendam a conjugar a palavra: CONCILIAÇÃO, para terem autoridade politico-moral de crítica, mas se forem capazes de colocar na cartilha partidocrata, a realização de eleições nominais, verdadeiramente democráticas, com a participação de eleitores “sem algemas”, logo, homens livres e não capachos, capazes de eleger o candidato à liderança, mais capaz.

A maioria dos dirigentes ou boca de aluguer do MPLA, actua como gado…, com tala, logo, demitindo-se, covardemente, de escrutinar a verdadeira estrutura moral e intelectual de quem foi alçado ao poder, sem nunca antes, nas múltiplas funções e cargos exercidos, se lhe conhece, a apresentação de um ante-projecto, projecto de cariz democrático ou de cidadania, crítica ao líder, condenação ao roubo do erário público, a corrupção institucional, obtendo três votos de solidariedade, para num de repente estar a ser visto como Messias…

Escandalosa submissão.

Isso, porque, quando um intelectual, jurista, quadro superior, aprova ou aplaude, leis com um atraso civilizacional, sem precedentes: REVISÃO PARCIAL DA CONSTITUIÇÃO; REVISÃO DA LEI ELEITORAL; CNE ILEGAL; DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO PAÍS (em véspera eleitoral); ELEIÇÃO DA PRESIDENTE(A) DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARTIDOCRATA (membro do bureau politico do MPLA), EMPRESÁRIA (sócia de alegados terroristas, ligados ao Hezbollah, um dos quais foi condenado nos EUA), com DUPLA NACIONALIDADE (casada com cidadão estrangeiro, tal como a vice-presidente do MPLA), logo bebedora de cinismo, quanto a acusação contra Adalberto da Costa Júnior, líder da UNITA, demonstrando, legitimamente, ter estatura moral, indigna, logo capaz de legalizar a fraude e batota eleitorais de 2022.

Todo este regabofe, com incidência, jurídico-constitucional visa, unicamente, constitucionalizar e legalizar, os procedimentos materiais ilegais, que vêem sendo praticados pelo MPLA desde, 2008, 2010, 2012 e 2017, além de aumentar o poder unipessoal de um homem, cuja liderança autoritária, com controlo absoluto das Forças Armadas, Policiais e da Segurança, que se tornaram partidárias, por violação do art.207 da Constituição, uma vez, na qualidade de Comandante-em-Chefe, contrariando a democracia, ser presidente, também, do MPLA.

Tudo isso, depois de dividir o seu partido, atacar e ofender camaradas e cabos eleitorais, arruinado a economia, afugentado o dinheiro, aumentado o desemprego, os impostos, o encerramento de empresas de angolanos, elevado o custo dos produtos da cesta básica, encerrado órgãos de imprensa privada, colocado jornalistas no desemprego, como nunca antes, contribuem para os altos índices de rejeição, que o aconselham a desviar-se da democracia, enveredando pela via da fraude, na “lógica da batata, na lei da batota”, estando em risco a reeleição, que ocorrendo, o colocarão como coveiro do MPLA daí o grande temor.

Mas, o mais grave, o mais criminoso no actual consulado de João Lourenço é o evidente (deixou de ser alegado), pacto secreto de ISLAMIZACAO DO COMÉRCIO ALIMENTAR, DA CONSTRUÇÃO CIVIL E NÃO SÓ, com os muçulmanos, a controlarem tudo, até a quarta operadora de telefonia móvel: Africel, além de estarem, com os chineses, a comprar, a preço de saldo, as melhores terras aráveis, minas de diamantes e de minério, incluindo montanhas e controlos de rios. Segue-se o “entregacionismo” das empresas públicas e privadas, que estão a ser, propositadamente, desvalorizadas ou levadas a falência, ao capital estrangeiro, com predominância aos franceses, que sem vergonha, se vê o regime/MPLA, “oferecer” a TOTAL, sem concurso público, as bombas de combustível da SONANGOL, significando que da produção à distribuição, tudo para os estrangeiros, sendo reservado aos “angolanos de segunda”, na lógica partidocrata, o papel de subalternos, guardas, enfim, “novos-escravos”.

Um verdadeiro crime de mercado e contra a soberania económica e demonstração de nada fazerem para potenciar a classe empresarial angolana, cujo apoio bancário é quase nulo.

E, é isso que, infelizmente, muitos “militantons” fingem não ver, estando, com essa postura, omissão e cumplicidade, a carimbar as “impressões mentais”, na perpetuação de um regime cada vez mais atroz e anti-país, como se aliado as ditaduras mais abjectas, perversas e criminosas.

RECUSO-ME A ESTAR CALADO!

APOIO UMA REVOLUÇÃO SOCIAL SEM ARMAS, CONTRA A DITADURA, NEOCOLONIALISMO E ENTREGACIONISMO DAS RIQUEZAS DO PAÍS AO CAPITAL ESTRANGEIRO E AO ISLAMISMO!