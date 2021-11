João Lourenço desloca-se a Cabo Verde para investidura de José Maria Neves

O Presidente angolano, João Lourenço, desloca-se segunda-feira para Cabo Verde, onde vai assistir à cerimónia de investidura do Presidente que, ao contrário de Angola, foi nominalmente eleito, José Maria Neves.

De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, o evento irá decorrer na terça-feira, na cidade da Praia, capital de Cabo Verde.

José Maria Neves, professor universitário e antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, de 61 anos, foi eleito, à primeira volta, nas eleições presidenciais de 17 de Outubro, com 51,5% dos votos, de acordo com dados do apuramento provisório.

Apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), actualmente na oposição, José Maria Neves será o quinto Presidente da República do arquipélago lusófono, sucedendo a Jorge Carlos Fonseca, que cumpriu o seu segundo e último mandato.