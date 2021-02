Estrangeiros envolvidos na rebelião

Vários cidadãos estrangeiros estão entre os envolvidos na rebelião armada registada na madrugada de sábado na vila mineira de Cafunfo, município do Cuango, província da Lunda-Norte, já que entre os detidos estão cidadãos estrangeiros, segundo o Jornal de Angola (JA), nomeadamente do… MPLA que foram instruídos e documentados para se apresentarem como sendo, por exemplo, da República Democrática do Congo (RDC).

Por Artur José Queirós de Ribeiro Sénior e Silva

“Uma fonte deste diário (embora anónima “cheira” a Artur Queirós) avança que a ideia dos insurrectos é criar uma guerrilha no Leste do país e que a escolha das áreas não é feita por acaso. Como há diamantes na zona, conseguem alimentar facilmente as suas acções”, frisa o JA, acrescentando que, contrariamente ao que se quer fazer crer, as pessoas envolvidas não estão interessadas em fazer manifestações, mas sim em “actos de rebelião, de guerra, acções bélicas claras”.

O JA sabe igualmente, embora para já não o tenha revelado, que alguns dos jovens manifestantes tinham mísseis escondidos nas lapiseiras, Kalashnikovs camufladas nos telemóveis e outro armamento pesado e letal disfarçado nos blocos de apontamentos. Concretamente: 12 esferográficas BIC (azuis), um lápis de carvão (vermelho), três blocos de papel (brancos) e um livro sobre como derrubar de forma pacífica as ditaduras. Perto do local onde foram descobertos os potenciais terroristas, debaixo de uma mangueira, estava o exército mobilizado pelos golpistas (talvez uns milhões de guerrilheiros) que na altura afinava os códigos para lançamento de mísseis e, talvez, até de ogivas nucleares contra o Palácio Presidencial… em Luanda, obviamente.

Segundo o texto do JA, escrito a duas patas entre Artur Queirós e José Ribeiro, a unicidade do Estado é um princípio que não deve ser questionado, nem ser colocado em causa, só nos casos em que seja para manter o MPLA no Poder.

“Na madrugada de sábado, cerca de 300 indivíduos do auto-denominado “Movimento do Protectorado Lunda-Cokwe” atacaram a esquadra policial de Cafunfo. Durante o ataque, morreram quatro insurgentes e outros dois faleceram no hospital, totalizando, até ao momento, seis mortes”, escreve o JA, acrescentando que “o motim aconteceu quando indivíduos dessa organização sem estatuto legal, no quadro da legislação em vigor na República de Angola, se dirigiram à esquadra policial para ocupá-la e içar uma bandeira do movimento. Na sequência, foram detidos 16 revoltosos, cujos processos-crime estão em preparação e serão remetidos ao Ministério Público”.

À reportagem do Jornal de Angola, um historiador, que preferiu o anonimato (Artur Queirós), considera “uma falácia” o Protectorado Lunda-Cokwe. Segundo o especialista, residente no município de Lucapa, província da Lunda-Norte, na segunda metade do século XIX, fruto das disputas entre as grandes potências coloniais, o princípio do “direito histórico” foi substituído pelo princípio da “ocupação efectiva”. “Isto é, para reclamar como colónia um território em África não era suficiente afirmar que cheguei primeiro, era necessário provar que tinha o domínio do mesmo”, esclareceu.

Um dos mecanismos para provar essa “ocupação efectiva”, acrescentou o dito ao JA, era apresentar documentos em que as populações autóctones reconheciam estar sob protecção de uma potência europeia. “Portugal, igual aos outros colonizadores, assinou um conjunto de tratados com as populações, conseguindo assim impor à força a sua autoridade”, disse a fonte (inquinada). E, neste aspecto, tem razão. É exactamente o que o MPLA faz e sempre fez. Assina (ou põe um X ou a impressão digital) tudo desde que seja para manter o Poder. Veja-se que, inclusivamente, assinou tratados a dizer que Angola é uma democracia e um Estado de Direito…

Artur Queirós, a tal fonte anónima, frisou ao Jorna de Angola “que, nesses instrumentos, os territórios passaram a ser protectorados portugueses, apontando como exemplos Cabinda, Lunda, os Dembos e outras regiões do país. No caso da Lunda, aconteceu quando o capitão Henrique Dias de Carvalho, no início da década de 1880, foi para lá. Por isso, reclamar ‘autonomia’ porque assinaram sob coacção esse instrumento com Portugal, é um argumento que não colhe e seriam centenas de realidades históricas em Angola, em particular, e em África, em geral, que usariam o mesmo argumento, o que significa que teríamos que desmembrar praticamente todos os Estados”.

Para o pseudo-historiador contratado há muitos anos pelo JA, a expressão “Lunda-Cokwe” é outra invenção, na medida em que existe o povo Lunda, que fala a língua lunda, e o povo Cokwe, que fala a língua cokwe. “O Império Lunda foi dominante até ao século XIX, altura em que a expansão Cokwe inverteu o domínio na região. O título do soberano da Lunda é Mwata Yamvo. O título do soberano dos Cokwe é Mwachtissengue. Reclamar um estado Lunda-Cokwe é falsificar a História. A ignorância torna a pessoa cega e seguidora de qualquer discurso, principalmente em tempo de dificuldades económicas e sociais”, lembrou a criatura como qualquer bom sanzaleiro do MPLA.

O rapazola, diz o JA num parágrafo ligeiramente menos putrefacto, deixou claro que não é apologista da violência da Polícia nem contra a Polícia: “Por isso, expresso o meu repúdio. Agora, o que me parece estúpido é as pessoas seguirem movimentos políticos sem o mínimo de conhecimento da História”. Ainda mais estúpido é não referir o verdadeiro e mais antigo acordo de protectorado, sobre Angola e terras adjacentes, que os dirigentes do MPLA assinaram com o próprio Diogo Cão…

O especialista do JA considera estranho uma manifestação de pessoas armadas ser realizada de madrugada. “O comandante da Polícia de Intervenção Rápida, desarmado, foi abordar os indivíduos, apelando pacificamente, tem o crânio aberto por machadada. Outro oficial da Polícia foi gravemente ferido à catana no braço, corre o risco de amputação. Então, de onde a violência partiu?”, questionou.

Presume-se, entretanto, que o Jornal de Angola apresente amanhã o material bélico que a própria Polícia, em comunicado, disse que os manifestantes transportavam: “Armas de fogo do tipo AKM, caçadeiras, ferros, paus e outras armas brancas, bem como pequenos engenhos explosivos artesanais”.

Nota. Todos os artigos de opinião responsabilizam apenas e só o seu autor, não vinculando o Folha 8.