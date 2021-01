No passado dia 15, Carlos Pinho publicou aqui um artigo de opinião intitulado “Está visto que não adianta chorar”. Um leitor, que “assina” como “Observador”, enviou-nos o comentário (publicado no mesmo dia) e que agora voltamos a dar à estampa para situar a resposta de Carlos Pinho.

Eis o texto (ipsis verbis) do “Observador”: «Nao me interessa , so sei que em portugal so existe professores e engenheiros. Esta terra Angola a sua independencia foi golpeada e cobicada por portugueses do SAUDOSISTAS E SEQUELAS do Salazar , FASCISTAS e EXTREMISTAS RADICAIS E RACISTAS do PARTIDO COMUNISTAS PORTUGUES . Deram o golpe como o IAN SMITH fez na antiga Rodesia , eles conseguiram o fazer em angola , Usaram A.NETO e o mpla e alguns SARCOPTIC MANGE angolanos negros para continuarem com a neocolonizacao ou o mpla destes 45 anos estabelecer o ANTIGO SISTEMA DE CORRUPCAO DA ANTIGA BABILONIA EM ANGOLA para beneficiar portugal . Nao chorem com lagrimas de crocodilo , Portugal falou alto quando os Cubanos instalaram se em angola , em LISBOA HAVIA LETREIROS A DIZER ” CUBANOS FORA DE ANGOLA ” Isto nao era favor , mas era a NOSTRALGIA , RAIVA , REMORSO ODIO , etc para regressarem em angola para recoperar o que nao conseguiram no tempo da colonizacao . Quem mata angola e portugal , no apio a UNITA , para recrudescer a guerra na pessoa de MARIO SOARES e por outro lado do MPLA os vampiros do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES , e SEQUELAS DO FASCISMO PORTUGUES na sua propaganda etc . Antes e depois da assinatura de ACORDO DE BISSECE Portugal ja era a sede da CORRUPCAO , os corruptos ditos angolanos roubaravam e fugiam em portugal onde perdiam os tracos , Recordem o caso Sao Vicente a roubar desde 1975 na escuridao . Vem o CASO ZECA SIBERIA a maioria implicada sao descendentes destes sequelas portugueses que fugiram em berco portugal , As eleicoes de 1992 ai portugal mostrou a sua face como em 1975 , portugueses vieram em apoio ao MPLA na REPRESENTACAO DA TROICA na pessoa de DURAO BARROSO que fez declaracoes sem provas ,que INCENDIARAM , OU EXCITARAM O RETORNO DA GUERRA , Foi ele que o SALAZARISMO apontou para confundir a opiniao nacional e internacional que a culpa era da UNITA que nao queria aceitar os resultados eleitorais , Hoje existe evidencias de outras eleicoes seguintes da FRAUDE ELEITORAL . Por traz de tudo o plano era manter o mpla no poder em troca de somas astronomicas ao JUDAS DURAO BARROSO , o ACORDO foi trazer de volta os engeheiros e doctores portugueses como INTERNACIOLISTAS em materia de CORRUPCAO , e isto ajuda do CAVACO SILVA . E verdade nao e conscidencia desde que o DURAO BARROSO subiu como mandao daUNIAO EUROPEIA a corrupcao em angola atingiu o se AUGE , Todos casos de CORRUPCAO EM ANGOLA tinha e tem a sede em portugal , entre a BURLA , EMPRESAS ATIFACTICOS , que ate 2019/2020 o jovem portugues publicou a EXPLOSAO DO KAMBALACHO E TUDOO VEIO A TONA . jose eduardo dos santos , ee filhos , sao vicente m manuel vicente , isabel dos santos , dino kopelipa , kundi paihama , e TODOS SARCOPTSES ,LAMBOES , CORRUPTOS encontra na tela e ate hoje ninguem esta preso porque o proprio presidente tambem e o VERDADEIRO PROTECTOR E PROMOTOR no trespassado seguia na mesma SENDA . Agora o que me dizes ? TODO O DINHEIRO DOS ASSALTANTES PORTUGUESES ROUBADO EM ANGOLA ESTA EM PORTUGUAL .»

A resposta de Carlos Pinho

«Caro Observador

Não sei se os directores do Folha 8 aceitam colocar em público esta minha resposta. De qualquer modo ela aqui vai. Vou então tentar dizer-lhe, responder-lhe, alguma coisa.

Em primeiro lugar o seu texto é uma perfeita confusão, mas tem o mérito de mostrar claramente a qualidade do ensino que o MPLA tem propiciado aos angolanos. Daí a bagunça textual que acaba de demonstrar. Outro que não eu poderia usar este argumento, para dizer não estar interessado a perder tempo com tal arrazoado. Mas, não! Vamos lá ao que interessa.

Dizer que todos os portugueses são desonestos é cair no argumento fácil de quem não tem mais argumentos. Por essa lógica eu também poderia dizer que todos os angolanos são gatunos. Com este tipo de argumentos não se vai a lado nenhum, até porque os verdadeiros e grandes gatunos é que irão, como sempre, tirar partido da situação.

Em todos os países há gente desonesta. Mas com uma tão elevada participação percentual, tal como no caso do governo de Angola, há muito poucos países, e certamente não é o caso de Portugal. Do ponto de vista político, Portugal irá sempre tentar manter uma posição privilegiado no seu relacionamento com as suas antigas colónias. Olhe, leia “O Príncipe” de Maquiavel. Aí irá perceber a tal lógica, maquiavélica, do domínio do poder.

Só para lhe dar um exemplo concreto, quando o Rei D. João VI de Portugal, foi obrigado a voltar do Rio de Janeiro para Lisboa, disse ao seu filho D. Pedro, que se este visse que o Brasil se iria tornar independente, ao menos que fosse sob controlo da Casa de Bragança, ou seja, da mesma família real. E foi o que aconteceu. E depois a monarquia foi abolida no Brasil e o Imperador D. Pedro II, filho do D. Pedro que por sua vez era filho de D. João VI, foi deposto pelos grandes proprietários rurais e esclavagistas brasileiros. Temiam estes cavalheiros que a Casa Imperial Brasileira de então fosse abolir a escravatura. A política, tem muito pouco de limpa.

O que é que pensa que os chineses, russos e cubanos fizeram em Angola ao apoiarem os três movimentos de libertação? Era unicamente por obra e Graça do Espírito Santo? Olhe agora o controlo que a China vem exercendo paulatinamente em Angola. Angola está endividada à China por muitos e longos anos.

Nenhum colonialismo é bom no seu todo. Mas há que ter a sensatez de se tirar partido daquilo que de qualidade os portugueses tinham em Angola à data de 1973. É isso que diz, muito claramente o artigo do Mário Afonso d’Almeida “Kassessa”. Trata-se de uma evidência experimental e contra factos não há argumentos.

Então quem deve tratar, proteger e defender Angola? Os angolanos! Acontece que um grupo, nada pequeno de angolanos, de base moral e cívica duvidosa, tomou conta do país em proveito próprio, negando os fundamentos morais primeiramente usados por eles para justificarem esse poder. Ignorando a sociedade civil como um todo, entrando em guerras fratricidas (MPLA contra FNLA e UNITA e vice-versa, numa espiral de ódios que durou até 2002) fizeram com que muita gente de qualidade abandonasse o país, e criaram condições de miséria para muitos que de Angola não puderam sair. Não diga que a culpa é dos portugueses. Foi certamente de alguns, mas não de todos, como também não foi de todos os angolanos, mas de alguns sem escrúpulos. São minorias que tomam o poder pela violência e arrastam os outros. Só quer o ódio tanto inter-racial, como inter-tribal continua vivo em Angola. Interessa ao poder do país, dividir para reinar

A grande maioria dos ditos retornados ou refugiados de Angola, e aliás de outras colónias portuguesas, fugiram para Portugal, ou para outros países, Brasil, Austrália, Canadá, diversos países europeus, e não querem mais ouvir falar de Angola. Nem estão minimamente interessados no que se passa no país. Sei bem do que falo, os meus familiares nascidos em Angola e que de lá saíram em 1974 e 1975 estão-se nas tintas. Partiram para outra.

Olhe, os meus pais ficaram em Angola até 1979. O meu pai era gerente do Hotel Turismo em Luanda e acreditava que se podia levar uma Angola independente para a frente. Em Outubro de 1979 s meus pais regressaram definitivamente a Portugal. Eu estava em Inglaterra a fazer um mestrado e quando os encontrei em Portugal, em Dezembro de 1979, por volta do Natal, o meu pai foi peremptório. Disse-me: “Carlos, esquece Angola, aquilo está nas mãos de bandidos. Nunca mais vai funcionar direito”.

A culpa daquilo que hoje se passa em Angola, não é dos portugueses. É única e exclusivamente culpa dos angolanos do MPLA que a consideram coisa própria. Controlam-na há mais de 45 anos.

O que Portugal faz hoje em dia relativamente a Angola, é o que fazem a China e os outros países. Quanto a dinheiro angolano em Portugal? Bem, desconfio que deverá haver muito mais no Dubai e em paraísos fiscais por esse mundo fora. A legislação europeia tem ficado ultimamente muito mais rigorosa. Os angolanos é que têm de controlar os seus dirigentes e os seus movimentos de capitais.

O discurso antiportuguês é uma estratégia usada pelos tais do MPLA que usam Angola como coutada pessoal. Vão sub-repticiamente fomentando tal discurso, embora depois na hora da verdade se refugiem na antiga metrópole. Olhe o caso do Ludy Kissassunda, facínora do 27 de Maio, que foi morrer em Portugal e é agora considerado um herói pelo Presidente de Angola, numa homenagem pública. O JL ao menos podia ter ficado calado, ou assobiado para o lado. Mas não, é sempre a mesma retórica desonesta.

Vai-me dizer que a culpa desta farsa é dos portugueses, principalmente dos fugidos e ressabiados de 1974/75? Olhe que não, estes gozam à farta com a situação., mas guardam distância, a mesma que se guarda de um cão raivoso.

Caro Observador, tenha cuidado com aquilo que o MPLA lhe mete na cabeça.

Um abraço,

Carlos Pinho»