Do Folha 8 para o Mundo

A jornalista angolana Hariana Verás, recebeu ontem, do Gabinete de Imprensa da Casa Branca, o famoso ‘Hard Pass’. Hariana e a sua equipa, composta por dois angolanos também, receberam passes de imprensa definitivos que lhes permite um maior acesso à Casa Branca, nos Estados Unidos de América. Com 18 anos foi repórter do Folha 8.

A jornalista conta que ela e sua equipa passaram por testes intensivos, durante três anos, para se apurar as competências, bem como por um período de avaliação pelo gabinete de imprensa da Casa Branca e em seguida por uma segunda avaliação dos Serviços Secretos Americanos, tendo decidido que os jornalistas angolanos se qualificam para a adquirir os ‘Hard Pass’.

“Para nós é um voto de confiança que nos foi dado e ao mesmo tempo um reconhecimento do nosso profissionalismo nos últimos três anos”, disse Hariana Verás.

Um ‘Hard Pass’ permite ao jornalista acreditado na Casa Branca ter um maior acesso à instituição mais controlada do mundo sem a companhia de um escolta. O ‘Hard Pass’ funciona como uma chave de acesso directo à Casa Branca, a qualquer dia e hora, e permite ao jornalista o acesso à área reservada para a imprensa e uma livre circulação dentro da Casa Branca sem ser acompanhado por seguranças.

De lembrar que, a equipa de angolanos aceites na Casa Branca é a única africana neste momento com este privilégio e que também tem acesso directo ao Pentágono e ao Senado norte-americano.

Nascida a 22 de Julho de 1984 na cidade de Malange, Hariana vem de uma família humilde de sete irmãos. Com 8 anos muda-se para Luanda com a sua família, onde terminou os seus estudos primários e secundários.

Aos 18 anos de idade, iniciou a sua carreira jornalística, conseguindo o seu primeiro emprego como repórter no jornal Folha 8, nesta mesma altura, Hariana começou a estudar jornalismo no Instituto Médio de Economia de Luanda IMEL, onde completou com sucesso os seus estudos em jornalismo.

A sua experiência pelos jornais não parou por aí, assim que em 2002 começou a trabalhar para o Jornal Angolense como repórter para área de cultura, sociedade, política e desporto.

Em televisão, teve a sua primeira experiência enquanto ainda estudava Comunicação Social, e conseguiu uma vaga na Orion, onde trabalhou como repórter para os programas de televisão Luanda, Angola Jovem e o programa de circuito interno da Sonangol intitulado Sonangol TV.

Em 2006, Hariana viaja para os Estados Unidos da América, para entrevistar a embaixadora de Angola naquele país, como parte de um documentário sobre as mulheres angolanas que ocupam cargos de destaque. Um ano depois, recebe uma proposta de emprego para trabalhar como Assistente de Imprensa na Embaixada de Angola em Washington, DC.

Em 2009, Hariana viaja de férias para o Brasil e decidiu aproveitar seu tempo livre, para fazer formação de locução e apresentadora de TV na Oficina de Actores, no Rio de Janeiro. De volta aos EUA, conclui com êxito os cursos de Assistente de Produção, Realização, “Camaramen”, Áudio Controlo, Luz, Apresentadora de TV e outros.. Hariana fez também um estágio na Telemundo, uma das maiores cadeias de televisão na América Latina, que segundo ela a preparou melhor para este grande desafio.