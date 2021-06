Direito de Resposta do Embaixador da República Árabe Saharaui Democrática

A propósito do artigo “De Espanha a Marrocos, de Portugal a… Cabinda”, publicado no passado dia 11, recebemos da Embaixada da República Árabe Saharaui Democrática – na República de Angola, assinado pelo Embaixador Hamdi El Jalil Aali, o Direito de Resposta que a seguir se reproduz na íntegra e “ipsis verbis”.

«Á

Sua Excêlencia

William Tone

: Director Do Jornal Folha 8

Objecto: Direito de Resposta ao artigo publicado no dia 11 de Junho de 2021, Jornal Folha 8.

O Embaixador da República Árabe Saharaui Democrática na República de Angola, S.E. Hamdi El JaIil Aali apresenta os seus cumprimentos e elogios, a S.E. William Tone Director do Jornal Folha 8.

O Embaixador da República Árabe Saharaui depois de ler o artigo no vosso jornal publicado no dia 11 de junho de 2021, como direito de resposta, tem a honra de expressar o seguinte:

O vosso jornal deve levar em conta e clarificar aos leitores e a opinião pública de Angola que a questão do Sahara Ocidental é uma questão de decolonização.

Cada ano esta questão é sobre ordem do dia da comissão das Nações Unidas de decolonização, a República Árabe Saharaui Democrática é um membro fundador da União Africana e da Unidade Africana onde o Marroco foi excluído durante 32 anos da Organização Continental Africana por ter violado a fronteira de um país membro da União Africana e ocupar uma parte do seu território pela força militar que foi o objecto de denúncia de toda a comunidade internacional e de todas os países africanos.

A ocupação ilegal do Reino de Marrocos a uma parte da República Árabe Saharaui Democrática, provocou uma guerra que durou 16 anos, e causou muitas perdas humanas e materiais dos dois lados, e que provocou o êxodo de mais de 180 mil refugiados saharauís que abandonaram suas terras natal que foram invadidas pelos exércitos marroquino. Estes refugiados foram vítimas de um genocídio.

Desde 2017, o Marrocos está em posição ao lado da República Árabe Saharaui Democrática na União Africana em Addis Abeba, os dois países membros foram solitados pelo Conselho de Paz e Segurança Africana para engajar negociações sobre a supervisão das Nações Unidas da União Africana. E o Marrocos rejeita até ao momento.

O Marrocos é herdeiro de potenciais coloniais, ocupa uma país africano e exerce uma política de apartheid com violação sistemática do direito do homem sobre todo o plano, nas vilas ocupadas do Sahara Ocidental. Estas violações foram objecto de denúncias, de amnistia internacional do Human Rights Watch (Observatório (ou Vigília) dos Direitos Humanos) e da Fundação Robert Kennedy e de todos os defensores do homem.

Solicito a S.E. Sr. Director a publicar esta nota sobre vosso jornal, para guardar a credibilidade de vosso jornal.

O Embaixador da República Árabe Saharaui Democrática na República de Angola, aproveita a oportunidade para reiterar, ao Director Do Jornal Folha 8, o protesto da sua mais elevada estima e consideração.»