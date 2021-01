Covid-19: Angola anuncia 51 novos casos, três mortes e 330 doentes recuperados

Angola diagnosticou nas últimas 24 horas mais 51 casos de Covid-19, três óbitos e foram consideradas recuperadas da doença 330 pessoas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Os novos casos surgiram em Luanda (20), Huambo (13), Cuanza Sul (8), Benguela (6), Bié (2), Huíla (1) e Moxico (1), com idades entre 1 e 78 anos, dos quais 31 do sexo masculino e 20 do sexo feminino.

Relativamente aos óbitos, Franco Mufinda adiantou que se trata de três homens, com 51, 55 e 61 anos, acrescentando que foram considerados recuperados mais 330 pacientes.

Angola passa a ter um total de 18.926 casos, com 439 óbitos, 16.647 dados como recuperados e 1.810 activos, dos quais nove estão em estado crítico e oito graves.

Foram processadas 964 amostras nas últimas 24 horas, num total de 335.309 testes, com uma taxa cumulativa de positividade de 5,6%.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.