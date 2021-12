Não fosse, mas afinal é, o triste facto de 46 anos depois o nosso povo continuar a passar fome, continuar a ser gerado com fome, continuar a nascer com fome e a morrer pouco depois com fome… se calhar o Natal faria algum sentido. No entanto, os que têm, pelo menos, três refeições por dia vão ter, certamente, um bom Natal. Quanto aos milhões que nem um prato de pirão têm, para esses talvez haja em 2022 um outro Natal. Boas Festas Presidente João Lourenço.