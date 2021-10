Angola tem vacinas para imunizar 60% da população até final do ano

O Governo angolano recebeu hoje três milhões de doses da vacina chinesa Sinopharm, de um total de 10 milhões, que permitirão vacinar 60% da população até ao final do ano, segundo uma nota do Ministério da Saúde (Minsa).

As vacinas foram entregues no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, na presença do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, e da ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que insistiu no reforço das medidas de prevenção.

Angola pretende vacinar 60% da população elegível do país contra a Covid-19 até Dezembro próximo, ou seja, 7,8 milhões de habitantes maiores de 18 anos, o que corresponde a uma meta de imunização diária de 100.000 pessoas.

Os casos de Covid-19 em Angola aumentaram significativamente na última semana, com dois dias de recordes sucessivos de infecções, levando o Governo a recuar em algumas medidas de alívio das restrições e a impor a apresentação obrigatória do certificado de vacinação ou, em alternativa, um teste negativo para aceder a locais públicos, a partir de 15 de Outubro.

Em finais de Setembro, Angola tinha pouco mais de um milhão de pessoas com a vacinação completa (cerca de 3% da população).

Até domingo, tinham sido notificados em Angola 58.943 casos confirmados, dos quais 1.577 óbitos, 9.174 activos e 48.192 doentes recuperados.

Lusa