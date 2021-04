A Sachula do Moxico

A Sachula (juramos que não fomos nós que adicionamos o sufixo a Sa…) segunda secretária do Comité Provincial da JMPLA no Moxico, é matumba narcisista e não sabe disso. Só poderia entender os seus comportamentos parasitários hipócritas se soubesse o que anda a fazer. Para se saber fazer é necessário estudar com o objectivo de possuir conhecimento e experiência do que se faz, como se faz e quando se deve fazer.

Por Domingos Kambunji (texto e ilustração)

O site Notícias de Angola, que nós passamos a designar por Notícias Anedóticas, publicou um longo artigo a informar que a JMPLA do Moxico mobilizou 200 militantes para realizarem várias actividades multidisciplinares com 70 idosos no Centro da Terceira Idade Rainha Nhacatolo Chissengo. Aqui surge a nossa maior estupefacção.

Nos países onde se sabe planear actividades em geriatria, essas actividades são organizadas de acordo com a cultura e tradições dos clientes obedecendo às orientações de técnicos especializados: terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, etc.. Não é uma iniciativa que esteja dependente da curiosidade de rapazitos e rapariguitas, como foi no caso no Moxico. Essas actividades, para além de serem altruístas, devem ser, sobretudo, holísticas. A JMPLA do Moxico sabe o que é isso?

A grande asnice reportada pelo site Notícias Anedóticas, do MPLA, revela-se nas iniciativas escolhidas para as actividades “lúdicas e recreativas” escolhidas pelos rapazitos e rapariguitas, comandados pela Sachula, interessados em fazer propaganda política, mais do que actividades de voluntariado. O voluntariado deve ser uma actividade contínua e não um espectáculo de matumbice cómica.

As actividades lúdicas da JMPLA do Moxico de um só dia foram:

– Os jovens fizeram limpeza no Centro da Terceira Idade;

– Os jovens organizaram a cozinha e foram cozinheiros;

– Os jovens pintaram árvores;

– Os jovens trataram os jardins;

– Os jovens pintaram bancos de lazer (seriam bancos de sentar?);

– Os jovens concertaram sanefas;

– Os jovens cortaram e trataram os cabelos dos idosos;

– Os jovens reabasteceram o galinheiro com 20 galinhas e galos para reprodução, com o objectivo de tornar o Centro auto sustentável, a médio e longo prazo, em carnes brancas, essenciais para as dietas dos mais idosos;

– Os jovens dedicaram-se a actividades “lúdicas e recreativas” para animar os mais idosos…

Nós não sabemos se a Sachula sabe que as actividades lúdicas são recreativas e as actividades recreativas são lúdicas. Ou será que quando a Sachula baixa ordens superiores manda os militantes da JMPLA do Moxico ouvir com os ouvidos, a olhar com os olhos e a comer com a boca, para evitar que eles e elas decidam ouvir com os calcanhares, ver com os cotovelos e comer com as orelhas? Nos dias em que os da JMPLA não estão no Centro, os velhotes passam fome, ninguém cozinha?

Aplaudiríamos a iniciativa se, depois do planeamento com técnicos especializados em geriatria, os jovens, sem necessidade de se ajoelharem perante a bandeira do MPLA e sem ulular a bandeira da JMPLA ajudassem os de avançada idade a limpar o Centro, a participarem em actividades de culinária, a pintarem árvores e bancos dos jardins, em jardinagem, em actividades de bricolage, em actividades agro-pecuárias, etc… para se manterem activos e úteis.

Afinal de contas se o centro necessitou dos “militontos” para efectuarem as actividades descritas… isso não deveria ser incumbência de empregados do Centro? Dá a sensação que o que a JMPLA designa por Centro da Terceira Idade Rainha Nhacatolo Chissengo não é um Centro para a Terceira Idade, é um armazém de velhos.

Enquanto os “militontos” da JMPLA estavam a realizar essas actividades, o governador do Moxico estaria a coçar os seus frutos dos tomateiros ou deslocou-se a Luanda para participar na mega campanha de limpeza da Joana do Lixo?

As pessoas que estudaram zootecnia gostariam de saber como é que o Centro da Terceira Idade Rainha Nhacatolo Chissengo conseguirá ser auto-suficiente na produção de carnes brancas com 20 galinhas e galos. Será que irá chocar os ovos dos galos e comer os ovos das galinhas ou vice-versa? Se comerem as galinhas, como é que irão ser auto-suficientes na produção de ovos?

Estes “militontos” da JMPLA do Moxico são todos diplomas pela Universidade Crispiniano dos Santos, pela Universidade Joana Tomás ou pela Universidade Luísa Damião?

