Na Reipública da Angola do MPLA o sistema judicial é independente. O presidente baixa as ordens superiores e os juízes obedecem, sem dar satisfações a ninguém. Nota: Imagem e opinião de um leitor e que só vinculam o seu autor ...

Não há censura

Não há censura nos órgãos de comunicação social controlados pelo governo do MPLA. Eles publicam todas as mentiras e sofismas do Governo, do Bureau Político do Comité Central do MPLA, da Fundação Agostinho Neto e da ERCA. Só não podem ...