O Presidente de Angola, também Presidente do partido que está no Poder há 45 anos (o MPLA) e Titular do Poder Executivo, João Lourenço, é mesmo um génio. Então não é que diz que o país tem condições para ser uma potência agrícola no continente africano, mas falta “formar o homem”? Há quem diga que o seu trabalho de casa foi ler o que, antes de 1975, os portugueses fizeram por cá…