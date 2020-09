O Manico vai provar o contrário Uma sondagem de opinião pública revelou que a grande maioria dos angolanos manifestou-se contra as políticas de governação do MPLA. O Bureau Político do Comité Central do MPLA diz que isso são campanhas de intoxicação contra as instituições do MPLA ...

O que é uma sondagem? Pergunta o Presidente Uma sondagem de opinião pública revelou que a grande maioria dos angolanos manifestou-se contra a governação do presidente João Kalamidade. Nota: Imagem e opinião de um leitor e que só vinculam o seu autor (devidamente identificado).

A culpa é sempre dos outros Uma sondagem de opinião pública revelou que a grande maioria dos angolanos é contra as políticas de governação do MPLA. O Bureau Político do Comité Central do MPLA já veio a público acusar a existência de agentes a realizar campanhas ...

Jornal de Angola é o Covid-19 Caetano Júnior, director adjunto do jornal da Angola do MPLA, publicou uma crónica onde afirma que ele é o Covid-19. Nós já desconfiávamos disso. O jornal da Angola do MPLA, propriedade do MPLA, ataca o cérebro dos desatentos e com ...