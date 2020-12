O banquete dos Juniores Caetanos

Então não é que as redes sociais tinham razão quando diziam que o MPLA não é um movimento popular de libertação de Angola mas sim uma Matilha de Predadores Ladrões de Angola? O júnior Caetano do Jornal da Angola (JA) do MPLA vem agora dizer que ele e os seus kapangas dos órgãos oficiais de comunicação social, parasitas do dinheiro de todos os angolanos, “endeusaram pessoas cuja conduta merecia reprovação e nunca exaltação”?

Por Domingos Kambunji

Não nos esqueçamos que o JA homenageou durante vários anos o soba da corrupção, o Imérito presidente da matilha de predadores, José Eduardo dos Santos, como a figura do ano no nosso país…

O júnior Caetano foi várias vezes avisado de que a governação de Angola não era de qualidade primeira mas sim de roubalheira. Opinar agora contra o “banquete” que se realizou é mais uma prova de covardia em que se refugiou, especialmente quando houve angolanos mortos, espancados e condenados a penas de prisão por denunciarem a rebaldaria em que estavam envolvidos os patrões do júnior Caetano, membros da matilha.

Na nossa escola ensinamos as crianças que coragem é dizer a verdade quando os que nos rodeiam são mentirosos. O Caetano agora opina contra o “banquete” porque tem as costas quentes, com o objectivo de promover o actual chefe da matilha, o seu patrão, o marimbondo João.

As mesmas redes sociais que denunciaram o “banquete”, há já muitos anos, também apresentaram informações de que o actual comandante-chefe da matilha enriqueceu muitíssimo durante o “banquete” e ele nunca se manifestou publicamente contra o gamanço, porque “participou e beneficiou da situação”.

O júnior Caetano, porque os outros bangas agora já estão a ser desmascarados, poderia aproveitar para investigar a adiposidade financeira do actual soba da matilha, só para ser original. Não basta alcunhar os outros de serem marimbondos quando se faz parte do mesmo enxame e se apresenta as mesmas características da espécie e subespécie que se critica. As informações publicadas nas redes sociais por jornalistas com prestígio, nacional e internacional, indicam que o actual soba da marimbondagem dificilmente enriqueceria tanto apenas com o salário de general, governador provincial ou dos outros cargos que desempenhou em obediência ao comandante-chefe da matilha, ao soba da roubalheira.

Os que o Jornal da Angola do MPLA “endeusou, pessoas cuja conduta merecia reprovação e nunca exaltação, esbanjaram milhares de milhões de dólares, que lhes permitiu desfrutar de fins-de-semana no principado do Mónaco, para o Grande Prémio de Fórmula-1, ou, simplesmente, para viagens-relâmpago a Lisboa, para degustar um Benfica-Sporting, acumularam casas, coleccionaram carros, compraram roupas à medida e mobiliário por encomenda e conheceram o fascínio dos oceanos em cruzeiros pelo mundo” foram sempre apresentados como verdadeiros patriotas por este boletim de propaganda da Matilha dos Predadores Ladrões de Angola. Os outros, os que se manifestavam contra a corrupção, a ditadura, o nepotismo, o cabritismo, a incompetência, as injustiças sociais… foram acusados pelos Caetanos do jornal da matilha, da TPA do MPLA e da RNA do MPLA de serem traidores, de não serem patriotas, de pertencerem a uma organização de malfeitores…

Não consta que anteriormente, no tempo do Zedu, o júnior Caetano do Jornal da Angola do MPLA tenha publicado crónicas contra os marimbondos que participaram no banquete. Essa indiferença foi por servilismo, cobardia ou cegueira? Também não consta que o júnior Caetano do Jornal da Angola do MPLA tenha sido preso, espancado, condenado a prisão ou ter participado em manifestações contra a incompetência, corrupção, nepotismo e ditadura da anterior governação.

Na Re(i)pública da Angola do MPLA são muitos os juniores Caetanos que agora dizem o oposto do que diziam antigamente, só para agradar ao presidente (que cresceu e engordou no ninho dos marimbondos). Um dos mais ruidosos marimbondos, muito mais do que o júnior Caetano, é uma marimbonda de nome Luísa Damião. A Luísa Damião, vice-presidente do MPLA que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, antigamente ia para Portugal dizer que o governo do Zédu era honesto, competente e que o MPLA é o povo… Agora diz exactamente o contrário do que propagandeava acerca do antigo ditador, ex-chefe do seu actual chefe, só para agradar ao actual Imperador. É o que dá usar óculos com lentes fabricadas na China ou na Rússia…

Qualquer dia a Luísa Damião e os juniores Caetanos do Jornal da Angola do MPLA, da TPA do MPLA da Angop e da RNA do MPLA irão concluir que a Re(i)pública da Angola do MPLA é um país africano, faz fronteira com os Congos, a Zâmbia e a Namíbia e… a culpa é da UNITA e dos restantes partidos da oposição.