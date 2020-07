“O Bloco Democrático (BD) apoia a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 1 de Julho, sobre um “cessar-fogo imediato e abrangente” em todos os conflitos que se registam no mundo, numa altura em que a humanidade se confronta com uma ameaça de dizimação global cuja mitigação exige a coordenação de esforços e de ampla solidariedade, incluindo de todas as partes em conflitos.

Os países poderosos e belicistas têm gasto imensos recursos financeiros, materiais e de investigação para produzirem armas mortíferas, relaxando o investimento na educação, saúde e bem estar da humanidade, dificultando os desejos de boas vidas com óptimo estado imunológico. A via da competição desenfreada e do dispêndio armamentista para sustentar a ideologia do confronto e do domínio retirou recursos à humanidade para enfrentar um inimigo comum para o qual todo este potencial armamentista o e de inteligência de nada serve.

O Bloco Democrático-BD entende que a Resolução das Nações Unidas de 1 de Julho, votada por unanimidade, permitindo uma pausa humanitária de 90 dias, abre realmente uma soberana oportunidade para que as forças que protagonizam o conflito armado em Angola, na Província de Cabinda – O Executivo Angolano e a FLEC – declarem sem tibiezas e no interesse da preservação dos homens, mulheres e crianças do solo pátrio, um imediato cessar-fogo e criem em simultâneo condições para o estabelecimento do diálogo fraterno, com o apoio da sociedade civil, Igrejas e políticos, com vista à PAZ.

A pandemia do COVID-19 é uma patologia que lançou a humanidade na incerteza e que não há garantias de que possa deixar-nos à breve trecho pelo que a procura de soluções duradouras e sustentáveis é a opção mais inteligente e humana, deslocalizando os recursos para o seu combate.

O Bloco Democrático-BD é um partido de PAZ, sempre privilegiou o diálogo como forma de resolução dos conflitos, sendo as contradições internas reguladas na base do estado de direito.

Por isso, o Bloco Democrático-BD reforça o veemente apelo feito pelo Papa Francisco de apoio à Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e felicita a Tunísia, Indonésia e a França pelos esforços diplomáticos desenvolvidos durante três meses para reunirem o consenso dos restantes membros indo de encontro ao apelo lançado pelo Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, que saudamos efusivamente.

Pelo “cessar-fogo” imediato em Cabinda e pela manutenção da Paz e Segurança Internacionais, saibamos construir a LIBERDADE, MODERNIDADE E CIDADANIA para todos os angolanos.»

Nota: Texto integral do Comunicado do Bloco Democrático sobre o “cessar-fogo” imediato em Cabinda à luz da resolução das Nações Unidas.