O presidente João Kalamidade lamenta, chora terem sido desviados (que se saiba), 24 mil milhões de dólares no tempo do Zedu? Então ele que era Ministro da Defesa não soube defender os interesses do Estado Angolano, não desmascarou os kapianguistas? Ou ele era Ministro da Defesa da Corrupção? Nesse período o presidente João Fiado enriqueceu muitíssimo? Como foi que isso aconteceu?