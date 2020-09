A Embaixada da Reipública da Angola do MPLA em Portugal inaugurou uma exposição online com fotografias de Agostinho Neto, o fundador da guerra civil em Angola e pai dos fuzilamentos do 27 de Maio de 1977. Nessa exposição não aparecem os 900 milhões de notas de dólar… nem se refere o congelamento das contas bancárias e dos bens da filha do assassino Agostinho Neto, Irene Neto.