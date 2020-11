O Facebook continua a mostrar a pujança da sua ditadura, censura e impunidade. Por isso continua (e já lá vão várias semanas) a impedir os administradores da página do jornal Folha 8 de a ela terem acesso.

Segundo uma sondagem levada a cabo pelo partido que tem o maior número de corruptos por metro quadrado, o Ministro dos Rebuçados e Chocolates é considerado o “mais bonito” e charmoso do MPLA.

Convocaram uma manifestação de protesto contra a incompetência do governo do MPLA? As forças policiais e militares da Joana Alinha já estão em Prontidão Combativa Elevada, prontas para matar angolanos?