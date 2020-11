PARTILHE VIA:

Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, dizem, foi ao Lobito “fortemente empenhada na resolução dos principais problemas da população, em particular na criação de oportunidades para a realização dos sonhos e aspirações da juventude”. Não conseguiu resolver os problemas. Ainda não se sabe se a culpa é das estradas, da chuva ou da UNITA”…