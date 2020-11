Uma consulta de opinião (sondagem) indica que a maioria dos angolanos consideram que polícia do MPLA é corrupta e não tem a confiança dos cidadãos. Vai ser necessário Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, fazer outro discurso para dizer que, tal como o MPLA, a polícia do MPLA “está interessada no diálogo com as populações e está fortemente empenhada na resolução dos principais problemas da população, em particular na criação de oportunidades para a realização dos sonhos e aspirações da juventude angolana” que gosta de rebuçados e chocolates…