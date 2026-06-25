FIDA APOSTA NA TRANSFORMAÇÃO DA AGRICULTURA ANGOLANA

O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) juntou-se ao Governo de Angola, Grupo do Banco Mundial e parceiros de desenvolvimento no lançamento do Compacto AgriConnect Angola, uma iniciativa ambiciosa que visa transformar os sistemas agroalimentares do país, criar postos de trabalho e melhorar os meios de subsistência das comunidades rurais.

AgriConnect é uma iniciativa do Grupo do Banco Mundial concebida para ajudar 300 milhões de pequenos agricultores em todo o mundo a passar de uma produção de subsistência para uma produção excedentária.

A iniciativa centra-se no reforço dos ecossistemas agrícolas através do fortalecimento das organizações de agricultores, da melhoria das ligações aos mercados, do aumento do acesso ao financiamento e às soluções digitais e de uma maior participação do sector privado em todos os sistemas alimentares.

Sendo a única instituição financeira internacional dedicada exclusivamente à transformação rural, o FIDA dá um contributo único à AgriConnect, trabalhando com os pequenos agricultores na primeira milha logística dos sistemas alimentares para reforçar as cadeias de valor e criar empregos, alargar o acesso aos mercados e aumentar a resiliência.

Em Angola, AgriConnect irá apoiar o desenvolvimento agrícola nos Corredores do Lobito e Malanje, alavancando parcerias entre o governo, instituições de desenvolvimento, o setor privado e organizações de agricultores para de libertar o potencial agrícola do país e acelerar o desenvolvimento rural inclusivo.

“AgriConnect representa uma oportunidade única para transformar os meios de subsistência rurais, ligando os pequenos agricultores aos mercados, ao financiamento, à tecnologia e às infraestruturas produtivas”, afirmou Custodio Mucavele, Director do FIDA em Angola.

“O FIDA orgulha-se de estabelecer parcerias com o Governo de Angola, o Grupo do Banco Mundial e outras partes interessadas para garantir que as mulheres, os homens e os jovens das zonas rurais possam participar e beneficiar de uma economia agrícola mais produtiva, resiliente e inclusiva,” referiu.

Por meio dessa iniciativa, os agricultores e as empresas do sector agrícola beneficiarão de um pacote abrangente de serviços de apoio, incluindo serviços de consultoria para agricultura e pecuária, extensão agrícola e assistência técnica, financiamento rural, vigilância epidemiológica, gestão pós-colheita, transformação de alimentos e investimentos em infraestruturas rurais, tais como sistemas de irrigação, mercados e estradas secundárias.

A iniciativa irá também promover um maior envolvimento do sector privado nas cadeias de valor agrícolas, ao mesmo tempo que alargará o acesso a serviços financeiros e ao crédito para os agricultores e as empresas rurais. Espera-se que estes investimentos aumentem a produtividade, reforcem a segurança alimentar, criem oportunidades de emprego e estimulem o crescimento económico nas zonas rurais.

Enquanto parceiro de longa data dos esforços de desenvolvimento rural de Angola, o FIDA conta com décadas de experiência no apoio aos pequenos agricultores, no reforço das cadeias de valor e na melhoria do acesso aos mercados e serviços financeiros.

O Copacto AgriConnect Angola reflecte um compromisso partilhado de transformar os Corredores do Lobito e Malanje em motores de crescimento económico inclusivo, melhorando os sistemas alimentares e criando oportunidades sustentáveis para milhões de pessoas das zonas rurais.

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