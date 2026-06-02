EXPOSIÇÃO DA BANCA AO ESTADO PREOCUPA O BNA

O banco central angolano alertou para o aumento do nível de exposição do sector bancário ao Estado, tendo recomendado a adopção de políticas de gestão de capital e de liquidez “prudentes”, face à incerteza da conjuntura internacional.

A avaliação consta comunicado da 55.ª reunião do Comité de Estabilidade Financeira (CEF) do Banco Nacional de Angola (BNA), onde as instituições financeiras sob supervisão do BNA são recomendadas a medidas prudenciais, “visando a mitigação dos riscos financeiros e não financeiros a que estas se encontram expostas”.

Em comunicado, o CEF decidiu, no entanto, manter a reserva da conservação de capital em 2,5%, aplicável a todas as instituições financeiras bancárias, a reserva contra cíclica de capital em 0% (instrumento que visa proteger o sector bancário em períodos de risco sistémico) e a reserva para bancos de importância sistémica doméstica, apesar dos referidos cenários.

O encontro, que avaliou os principais factores de risco sistémico com potencial impacto na estabilidade do sistema financeiro angolano durante o primeiro trimestre de 2026, constatou também que neste período o sector bancário demonstrou “resiliência face aos riscos inerentes à sua actividade”.

Segundo o BNA, em termos homólogos, o sector registou a manutenção do crescimento da carteira de crédito à economia, melhoria da qualidade dos activos, com a diminuição do rácio de incumprimento e o reforço dos mecanismos de mitigação do risco de crédito.

Tendo-se observado um aumento do nível de exposição do sector bancário ao Estado e, face ao nível de incerteza da conjuntura internacional, o CEF recomenda que as instituições financeiras sob a sua supervisão “prossigam com a adopção de políticas de gestão de capital e de liquidez prudentes, visando a mitigação dos riscos financeiros e não financeiros a que se encontram expostas”.

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