EUROPA E ÁFRICA ASSINAM O PONTO EM PORTUGAL

O EurAfrican Forum regressa à Nova SBE, em Carcavelos – Cascais (Portugal), nos dias 15 e 16 de Julho, para a sua 9.ª edição, reunindo líderes políticos, empresariais, académicos e institucionais de África, Europa e outras regiões do mundo para discutir os desafios e as oportunidades que moldam o futuro das relações euroafricanas.

Promovido pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, o evento contará com a participação do Chairman do EurAfrican Forum, José Manuel Durão Barroso, do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, e do presidente da Direção do Conselho da Diáspora Portuguesa, António Calçada de Sá.

Sob o tema “Africa Rising: Prosperity Through Global Cooperation”, o EurAfrican Forum 2026 parte da convicção de que África posiciona-se hoje como um dos principais motores da transformação económica, demográfica e geopolítica mundial.

Com uma população jovem e em rápido crescimento, abundantes recursos estratégicos, ecossistemas de inovação em expansão e uma influência crescente nas instituições multilaterais, o continente afirma-se como um parceiro indispensável na construção de soluções para os desafios globais.

Ao longo de dois dias, o programa contempla seis painéis dedicados a alguns dos temas mais determinantes para o futuro da relação entre os dois continentes:

Comércio e Investimento: Construir confiança num mundo multipolar;

Capital Humano: Reforçar a investigação científica através da colaboração global;

Energia: Construir futuros resilientes, sustentáveis e inclusivos;

Infraestruturas: Um motor de desenvolvimento, resiliência e soberania;

Inovação e Tecnologia: Escalar ecossistemas digitais para uma prosperidade partilhada;

Geopolítica: Como poderão África e Europa responder à instabilidade geopolítica global?

As sessões abordarão questões como a atração de investimento, a transição energética, a investigação em saúde, a transformação digital, o desenvolvimento de infra-estruturas resilientes e a evolução da ordem geopolítica internacional.

Entre os oradores confirmados encontram-se personalidades de referência dos sectores público e privado, incluindo Bianca Odumegwu-Ojukwu, ministra dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Michael Sheldrick, cofundador da Global Citizen, Maria Manuel Mota, CEO do Gulbenkian Institute for Molecular Medicine, Sérgio Pimenta, CEO do Africa50 Infrastructure Acceleration Fund, Miguel Poiares Maduro, Dean da Católica Global School of Law, entre outros representantes de instituições financeiras internacionais, empresas, universidades e organizações multilaterais.

“A crescente relevância de África na economia e na geopolítica mundial exige uma nova geração de parcerias, assentes na confiança, na criação de valor partilhado e numa visão de longo prazo. O EurAfrican Forum pretende ser o espaço onde essas parcerias ganham forma, reunindo líderes capazes de transformar diálogo em ação e cooperação em impacto concreto para ambos os continentes”, afirma António Calçada de Sá, presidente da Direção do Conselho da Diáspora Portuguesa.

O EurAfrican Forum 2026 contará, também, com a participação ativa de membros do Conselho da Diáspora Portuguesa, nomeadamente conselheiros e jovens conselheiros oriundos de diferentes geografias, que assumem um papel central na coordenação dos painéis de discussão. Esta ligação à diáspora reforça a vocação internacional do Fórum e a sua capacidade de aproximar líderes, instituições e projetos africanos e europeus, promovendo novas oportunidades de cooperação, investimento e prosperidade partilhada.

Ao afirmar-se como uma das principais plataformas de diálogo entre Europa e África, o EurAfrican Forum continua a consolidar o papel de Portugal enquanto ponte privilegiada entre os dois continentes, promovendo novas oportunidades de cooperação económica, institucional e científica num contexto internacional em rápida transformação.

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