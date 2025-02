UM MÉDICO NORTE-COREANO QUE TRABALHA EM MOÇAMBIQUE

PUBLICIDADE

Apesar das sanções permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) destinadas a estrangular as receitas da Coreia do Norte provenientes das exportações de mão-de-obra, o regime de Pyongyang continuou a introduzir sorrateiramente os seus médicos em Moçambique.

Por Thomas Chandan

Os especialistas dizem que, se não for controlada, a dança da Coreia do Norte com Moçambique, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem a importação de mão-de-obra da Coreia do Norte, ela vai continuar.

O habitual desrespeito das sanções internacionais por parte da Coreia do Norte pôs recentemente em causa a eficácia das sanções, algumas das quais tiveram sérios indicadores de sucesso.

Adoptada por unanimidade a 2 de Março de 2016, depois de a Coreia do Norte ter realizado um quarto teste nuclear, a Resolução 2270 do CSNU exige especificamente que os Estados-membros repatriem cidadãos norte-coreanos que se encontram a trabalhar em nome de uma entidade designada pela resolução do Conselho de Segurança.

A 5 de Agosto de 2017, em resposta aos dois testes ICBM de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte, em Julho do mesmo ano, o CSNU adoptou por unanimidade a Resolução 2371, que, entre outras coisas, proibiu os países de aceitarem trabalhadores norte -coreanos adicionais.

Após o sexto teste nuclear da Coreia do Norte, a 3 de setembro de 2017, o CSNU voltou a adotar por unanimidade a Resolução 2375 do CSNU a 11 de setembro do mesmo ano que, entre outras medidas fortes, proibiu os estados membros de autorizar cidadãos norte -coreanos a trabalharem nas suas jurisdições, a menos que seja determinado de outra forma por um comité especial do CSNU.

A mesma RCSNU proíbe também todas e quaisquer joint ventures ou entidades cooperativas ou a expansão de joint ventures existentes com entidades ou indivíduos norte-coreanos.

No entanto, Moçambique, que é um Estado membro das Nações Unidas, foi apanhado a desrespeitar as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas a que aderiu contra a Coreia do Norte, desta vez com recurso a médicos norte-coreanos em solo moçambicano.

O reforço dos laços e o aumento das transacções ilícitas entre os dois governos ocorrem em plenas eleições gerais disputadas em Moçambique no final de 2024, que foram marcadas pela agitação política em todo o país e por assassinatos políticos com sanções estatais que resultaram na morte de pelo menos 250 pessoas.

Uma fonte fidedigna que ocupou um cargo de chefia sob os dois antigos líderes de Moçambique, os presidentes Joaquim Chissano e Armando Guebuza, revelou numa entrevista que foi alcançado um acordo em Outubro de 2024 entre o governo moçambicano da Frelimo, através do seu Ministério da Saúde , e a Coreia do Norte, para continuar o empréstimo ilegal do seu pessoal médico a Maputo por parte deste último.

“É um facto conhecido que os dois governos selaram um acordo para rejeitar uma promessa de 2020 que as autoridades moçambicanas fizeram ao Conselho de Segurança da ONU de parar de contrair empréstimos aos médicos norte-coreanos”, disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

Consta que alguns dos médicos especialistas da Coreia do Norte designados ao abrigo do programa continuado de exportação de mão-de-obra ilegal para substituir os médicos proibidos em Moçambique incluem médicos especialistas em cirurgia, medicina familiar e obstetrícia e ginecologia.

“A movimentação destes médicos especialistas”, disse a fonte principal, “foi sem dúvida feita por ordem e contributo activo do então Ministro da Saúde, Armindo Tiago, de acordo com uma resolução do gabinete da Frelimo sob o comando do [ex-] Presidente Filipe Nyusi.

Estima-se que existam actualmente pelo menos 150 norte-coreanos em Moçambique, número dos quais incluem médicos e as suas famílias.

O Conselho de Segurança da ONU adoptou por unanimidade a Resolução 2397 a 22 de dezembro de 2017, em resposta ao lançamento do ICBM pela Coreia do Norte a 29 de novembro. como forma de gerar receitas para financiarem as suas armas nucleares e mísseis balísticos.

“Uma das principais sanções da Resolução 2397 do CSNU orienta os países, incluindo o meu país, Moçambique, a expulsar todos os trabalhadores norte-coreanos imediatamente, ou no máximo em dois anos, mas ainda assim encontramos o regime da Frelimo a concluir acordos para importar mão-de-obra norte-coreana”, disse a fonte. , acrescentando: “Isto significa que Moçambique está a ajudar e a ser cúmplice e, portanto, é culpado pelos padrões internacionais e morais”.

A fonte afirma que foi realizada uma reunião secreta entre o governo de Nyusi e responsáveis norte-coreanos em Maputo, em Agosto de 2024, para traçar formas de contornar as sanções internacionais que visam a exportação de especialistas médicos pela Coreia do Norte.

“Depois de muitas negociações, os dois governos concordaram em continuar o programa proibido de utilização de mão-de-obra norte-coreana em Moçambique, mas a um ritmo limitado para evitar demasiado escrutínio internacional”, revela a fonte.

Há relatos fiáveis de diplomatas norte-coreanos radicados na África do Sul que abusam dos seus privilégios diplomáticos ao comprar medicamentos e suplementos de saúde a granel à África do Sul antes de fazerem incursões em Moçambique, onde os vendem a preços exorbitantes.

Isto é feito em conluio com os médicos norte-coreanos em Maputo, que tiram partido das terríveis condições médicas de Moçambique, onde há escassez de medicamentos e preços elevados dos medicamentos.

“Em alguns casos, os responsáveis de segurança norte-coreanos baseados em Pretória, na África do Sul, actuam como máfia ao extorquir os desafortunados médicos Norte- Coreanos em Maputo, confiscando 90 por cento dos seus salários para financiar o programa de armas nucleares do regime, bem como o desenvolvimento de armas utilizadas no conflito ucraniano, ameaçando assim a paz mundial”, disse a fonte.

Privados dos seus salários pela poderosa máfia de segurança do regime, alguns médicos norte-coreanos terão recorrido a actividades ilícitas, incluindo o contrabando de cornos de rinoceronte para a subsistência, algo de que os analistas dizem que o governo moçambicano tem conhecimento.

Abundam os casos de médicos norte-coreanos que criaram instalações médicas secretas, incluindo clínicas, enquanto alguns foram acusados de vender e administrar medicamentos estranhos, alguns dos quais foram considerados prejudiciais para as pessoas em Moçambique.

“Tem havido vários casos de venda ilegal de medicamentos e suplementos ilegais e de qualidade inferior por médicos norte-coreanos a operar em Moçambique”, afirma fonte próxima das investigações. “Isto está a acontecer mesmo debaixo do nariz das autoridades da Frelimo, mas elas fazem vista grossa ao que está a acontecer.”

Os esforços para contactar o antigo Director Nacional de Saúde Pública de Moçambique e o recém-nomeado Ministro da Saúde, Dr. Ussene Isse, e os funcionários da Direcção Nacional de Serviços Médicos (DNAM) foram inúteis no momento da impressão.