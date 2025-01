ÚLTIMA CARTA DE UM SOLDADO NORTE COREANO NA FRENTE UCRANIANA

PUBLICIDADE

“Aqui, no solo estrangeiro de Rossiya, longe dos braços do meu pai e da minha mãe carinhosos…” escreve o soldado norte-coreano caído

Por Ryu Jae-min, Kim Min-Seo, Lee Jae-eun

Uma carta de um soldado norte-coreano que morreu durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia foi divulgada pelas Forças de Operações Especiais da Ucrânia na véspera de Natal. O bilhete manuscrito, alegadamente encontrado no corpo do soldado morto na região russa de Kursk, dá-nos uma ideia do estado emocional do soldado.

Kursk, uma região fronteiriça russa capturada pelas forças ucranianas em Agosto, acolhe alegadamente cerca de 11.000 soldados norte-coreanos.

A carta, escrita em coreano com uma esferográfica num papel pautado, diz o seguinte “O meu camarada de armas mais próximo, o camarada Song Ji-Myong, que está a celebrar o seu aniversário aqui no solo estrangeiro de Rossiya, longe dos braços do seu querido pai e da sua querida mãe… Desejo-lhe sinceramente boa saúde e apresento-lhe as minhas saudações de aniversário.” Algumas partes do texto são ilegíveis devido à letra muito manchada do soldado.

No final da carta, está escrita a data “2024.12.9″, o que sugere que não foi entregue ou foi um rascunho pré-escrito. Os militares ucranianos identificaram o soldado como Jung Kyung-hong com base no nome que consta do seu passaporte. As autoridades ucranianas disseram que a carta é uma das várias entradas de um caderno de notas e que tencionam revelar em breve as traduções de outras entradas.

Nas últimas semanas, a Ucrânia tem vindo a publicar imagens de drones que mostram ataques a tropas norte-coreanas, os seus corpos e cartões de identificação. Os analistas interpretam estas publicações como parte de uma campanha de guerra psicológica destinada a minar o moral das tropas norte-coreanas, salientando que estão a ser utilizadas como “carne para canhão” e, simultaneamente, a aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte por apoiar os esforços de guerra da Rússia.