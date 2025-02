UA JÁ MORREU, MAS (AINDA) NÃO SABE

Sim, o fiasco de João Lourenço já está programado antecipadamente em relação aos acontecimentos que estão abalando o mundo, em relação ao caso russo-ucraniano pelo tratamento que Donald Trump está impondo aos olhos do mundo para o fim desta guerra, que ele diz que ela nunca teria acontecido se ele fosse presidente no lugar de Joe Biden.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

Donald Trump chega à Casa Branca sem ser mediador de nada, nem campeão da paz de qualquer dossiê, mas consegue impor seu ritmo aos europeus que correm atrás dele para não ficar à margem da solução, ao contrário do nosso campeão de nada e vazio.

Os europeus que, com muitas razões próprias, todos fracassaram na busca de uma solução para o conflito, nem propôs um acordo aceitável aos russos, ao contrário, arriscavam-se a cada dia levar-nos para uma terceira guerra que os próprios americanos querem evitar, apesar das múltiplas sanções contra Putin e o seu regime que ninguém justifica.

A União Europeia quer participar no processo de paz que Trump vai impor aos ucranianos, forçando a mão sem ter conseguido iniciar o diálogo, apesar da solidez das suas instituições, e que dizer do nosso impotente sindicato dos chefes de Estado chamado União Africana?

João Lourenço chega à cabeça da União Africana com o título vergonhoso de campeão da paz, depois de ter falhado totalmente na mediação do conflito no leste da RDC cujo desestabilizador e apoiante do M23 é bem conhecido e se chama Paul Kagame, com acções quase semelhantes às de Putin contra a Ucrânia, mas cuja gravidade, selvageria, barbaridade e violência dos crimes na RDC ultrapassam o horror de qualquer conflito no mundo nos últimos 30 anos, mais do que o genocídio que teve em seu país Ruanda.

Donald Trump não esperou duas semanas para pôr o seu plano em execução e João Lourenço do alto de sua cadeira da União Africana não consegue dizer que Kagame é o agressor da RDC, e que, como tal, merece ser sancionado como Putin foi pela União Europeia, seguido de um mandato internacional, João Lourenço será capaz de propor sanções contra Kagame e fazer com que a vida das populações congolesas seja poupada?

Não, ele não pode fazê-lo, não por sua incompetência comprovada, mas por vários outros factores combinados, que são próprios da natureza da União Africana. Ela enfrenta desde então muitos desafios na sua tentativa de resolver a crise no leste da República Democrática do Congo e, como eu disse, vários factores explicam a sua falta de eficácia.

A UA depende fortemente das contribuições dos seus Estados-Membros, que são frequentemente insuficientes ou pagas com atraso. Isto limita a sua capacidade de implantar forças robustas de manutenção da paz e de conduzir operações de mediação eficazes, e sofre de uma falta flagrante de meios logísticos e militares próprios. Muitas vezes tem de contar com contribuições externas, o que pode demorar algum tempo na implementação e dificultar a coordenação.

Em termos de recursos humanos, além dos nossos incompetentes presidentes e campeão do vácuo, a UA carece de pessoal qualificado e experiente para lidar com crises complexas. Tem dificuldades em recrutar e formar especialistas em mediação, resolução de conflitos e manutenção da paz.

Outro factor é a complexidade da crise e a multiplicidade de actores.

A crise no leste da República Democrática do Congo envolve numerosos grupos armados, milícias locais, forças governamentais e actores estrangeiros que roubam recursos orquestrados pelo Ruanda. Cada grupo tem seus próprios interesses e reivindicações, o que dificulta a busca de um consenso.

A isso acrescentam-se os desafios locais e regionais, pois esta crise é alimentada por tensões étnicas, conflitos de terras, rivalidades políticas e questões económicas ligadas à exploração dos recursos naturais. Também num contexto regional instável, com interferências de países vizinhos.

A região já teve muitos ciclos de violência no passado, o que criou uma cultura de desconfiança e ressentimento, e neste caso é difícil quebrar esses ciclos de violência para construir uma paz duradoura.

A falta de vontade política e Interesses nacionais divergentes não são negligenciáveis porque os Estados Membros da UA têm interesses nacionais divergentes e nem sempre estão preparados para se empenharem plenamente na resolução da crise. Alguns países podem até apoiar grupos armados ou actores locais que contribuem para a instabilidade, aliás a Angola de João Lourenço tem relações bilaterais privilegiadas com o Ruanda, como poderia ele realizar tal mediação?

A UA carece de uma liderança forte e coerente na questão da RDC. As iniciativas de mediação são muitas vezes conduzidas por indivíduos ou organizações isoladas, sem coordenação global e João Lourenço não tem qualidades diplomáticas reconhecidas nem habilidades oratórias convincentes para o trabalho, ele não vai mudar nada para a complexidade da instituição.

A Instituição denominada UA enfrenta numerosas crises no continente e deve distribuir os seus escassos recursos, se existem, entre diferentes frentes, e compreende-se que a crise no leste da RDC nem sempre é considerada uma prioridade absoluta.

João Lourenço não fará nada contra o poder das ingerências estrangeiras que se alimentam desta crise, muitas potências estrangeiras têm interesses económicos e geopolíticos na região e contribuem para alimentar a crise na corrida pelos recursos necessários para a transição energética, e a comunidade internacional, incluindo a ONU, nunca forneceu apoio suficiente à UA para resolver a crise, e não é por causa dos olhos bonitos de João Lourenço que eles vão fazer isso.

É importante notar que a UA não está totalmente inactiva diante da crise no leste da RDC. Ela enviou missões de manutenção da paz, apoiou iniciativas de mediação e condenou a violência. No entanto, suas acções são muitas vezes limitadas pelas restrições que mencionei acima.

Para melhorar a eficácia da UA, seria necessário reforçar as suas capacidades financeiras, logísticas e humanas. Desenvolver uma estratégia global e coerente para a resolução da crise. Envolver mais os agentes locais e a sociedade civil. Obter mais apoio da comunidade internacional.

Ora, todos estes pontos que cito não estão na agenda de João Lourenço para o seu mandato de um ano à cabeça da UA, por isso será mais um fiasco.

A crise no leste da RDC é um grande desafio não só para João Lourenço mas especialmente para a UA. A sua capacidade de resolver este conflito determinará em grande parte a sua credibilidade e o seu papel na promoção da paz e da segurança no continente africano.

A história nos dará razão.