TRUMP? SIM, NÃO, TALVEZ… “SHITHOLE”

O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, maior partido da oposição que o MPLA ainda permite em Angola, manifestou hoje reservas na sua expectativa quanto à nova administração norte-americana, apelando à união dos angolanos e defesa do interesse nacional.

Quando respondia aos jornalistas presentes na conferência de imprensa sobre o estado da economia de Angola, Adalberto da Costa Júnior disse “esperar que tenham lido o discurso de Donald Trump de ontem [segunda-feira] ou tenham ouvido. É complicado, deve ter deixado muita gente com dor de barriga”.

Segundo o presidente da UNITA, o Presidente dos EUA, Donald Trump, “está a anular todas as deliberações do anterior Presidente, está a vender uma América de sonhos, está a fechar os interesses americanos”.

“Veja o discurso do Trump: nós, nós, nós, nós e nós. É por causa disso que nós angolanos devemos saber unirmo-nos e defender o interesse nacional. Não foi convidado nenhum líder africano, há representantes dos monopólios que estiveram lá na cerimónia, são reflexões que deixo aqui partilhadas”, salientou.

Adalberto da Costa Júnior disse acreditar em Angola, “um país extremamente rico, de uma diversidade excepcional que aumenta a sua riqueza”.

“Temos que trabalhar, arregaçar as mangas e deitar abaixo os muros partidários que nos iludem muitas vezes e que nos separam a nós próprios”, frisou.

Relativamente ao Corredor do Lobito, o presidente da UNITA disse esperar que os monopólios não destruam a infra-estrutura ferroviária que liga Angola à República Democrática do Congo (RDCongo) e os sonhos dos angolanos.

“Porque esta é a perspectiva, os monopólios. E tudo o resto, cuidado também com a dialéctica que se traz para aqui dos americanos. Nós estamos a ser simplesmente ponto de passagem para minérios raros para a América tirados da RDCongo. Então, tratemos de andar juntos, unidos e defendermos os nossos interesses e combater os monopólios e termos um Caminho-de-Ferro de Benguela – que é o nome que ele tem [numa referência ao agora denominado Corredor do Lobito] – ao serviço dos angolanos”, referiu.

Em Dezembro de 2024, ex-Presidente norte-americano, Joe Biden, visitou Angola e o dito Corredor do Lobito, na província de Benguela, litoral sul do país, infra-estrutura que considerou a construção de um futuro melhor para que as pessoas tenham mais benefícios e oportunidades, insistindo que “África é o futuro”.

Joe Biden destacou os ganhos de tempo conseguidos em termos de transporte, mais barato e menos poluente, anunciando um novo financiamento de 600 milhões de dólares (570 milhões de euros), elevando o total de investimentos dos EUA no Corredor do Lobito para quatro mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros).

“PAÍS DE MERDA”? YES PRESIDENT TRUMP!

Só para que a memória não seja esquecida, recorde-se em Janeiro de 2018, numa reunião com legisladores republicanos e democratas na Casa Branca, o Presidente Donald Trump disse que não queria imigrantes de “países de merda” a obterem vistos de residência nos Estados Unidos.

De facto, o Presidente dos EUA qualificou El Salvador, Haiti e várias nações africanas (que cobardemente não identificou pelo nome) como “países de merda” (“shithole countries”), dizendo que preferia abrir as portas dos EUA a imigrantes procedentes de países como a Noruega.

“Por que razão temos todas estas pessoas de países de merda a virem para aqui?”, interrogou-se Donald Trump durante uma reunião com legisladores na Casa Branca. Assim avançaram a vários jornais, entre eles o “Washington Post”, fontes familiarizadas com esse encontro.

Segundo estas, o Presidente dos EUA recorreu ao calão com a expressão “shithole countries” depois de dois senadores lhe terem apresentado um projecto de lei migratório ao abrigo do qual seriam concedidos vistos a alguns cidadãos de países que tinham sido retirados do Estatuto de Protecção Temporária (TPS, na sigla em inglês), caso de El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão.

O TPS era um benefício concedido pelos Estados Unidos a imigrantes sem documentos que não podem regressar aos seus países de origem por causa de conflitos civis, desastres naturais ou outras circunstâncias extraordinárias, uma espécie de visto temporário que lhes permite viver e trabalhar no país.

Donald Trump, já então no centro de uma série de escândalos de racismo e xenofobia, sugeriu, em resposta aos senadores, que os Estados Unidos deviam atrair mais imigrantes de países como a Noruega, com cuja primeira-ministra acabara de se reunir.

O “Washington Post” apontou que alguns legisladores presentes na reunião ficaram chocados com os comentários, que geraram críticas dentro e fora dos EUA. A informação foi corroborada pelo “Los Angeles Times”, ao qual fontes com conhecimento do encontro garantiram que, antes de proferir o insulto, Trump exclamou: “Para que é que queremos haitianos aqui? Para que é que queremos todas estas pessoas de África aqui?”

Confrontado com as notícias, Raj Shah, um porta-voz da Casa Branca, não negou que Donald Trump tenha feito as referidas declarações e defendeu a sua postura. “Certos políticos de Washington escolhem lutar por países estrangeiros, mas o Presidente Trump sempre lutará pelo povo norte-americano”, afirmou Shah num comunicado enviado às redacções.

“O Presidente Trump luta para conseguir soluções permanentes que tornam o nosso país mais forte, ao dar as boas-vindas àqueles que possam contribuir para a nossa sociedade, fazer crescer a nossa economia e integrar-se na nossa grande nação”, acrescentou, antes de sublinhar: “Ele rejeitará sempre as medidas temporárias, débeis e perigosas que ameacem as vidas dos norte-americanos que trabalham no duro e que prejudiquem os imigrantes que procuram uma vida melhor nos Estados Unidos por vias legais”.

Anualmente, cerca de 50 mil pessoas entravam no país através desse programa, que abre caminho à cidadania norte-americana e que beneficia maioritariamente cidadãos de países de África.

Fonte do Senado indicou à agência espanhola EFE, sob anonimato, que metade desses vistos seria consignada aos que até então estavam protegidos ao abrigo do TPS e que a outra metade estaria reservada a imigrantes com qualificações profissionais, o famoso “mérito” defendido por Trump.

MPLA de cócoras e à espera de fiado

Um empresário norte-americano que financiou e apostou fortemente na campanha de Donald Trump para a Presidência dos EUA usou a sua aproximação com o novo inquilino da Casa Branca para fazer negócios com Angola em troca de vantagens para o país e seus dirigentes. João Lourenço foi citado em investigação, segundo o jornal The New York Times.

O jornal The New York Times, na sua edição de 25 de Março de 2018, relata como Elliot Broidy tenta “caçar” negócios usando a sua aproximação a Trump.

Além de outros casos citados, o jornal escreveu que, “numa carta datada de 3 de Janeiro de 2017 e enviada por email a oficiais de topo do Governo angolano, Elliot Broidy indicava que procedia ao envio de um convite para as celebrações da posse do Presidente Trump, bem como uma proposta para a Circinus (empresa de que é dono) prestar serviços de segurança em Angola”.

João Lourenço, na altura ministro da Defesa mas já candidato presidencial do MPLA, terá recebido uma carta mais tarde de Elliot Broidy a pedir uma resposta até 9 de Janeiro daquele ano, já com o documento assinado de um acordo de 64 milhões de dólares e válido por cinco anos.

O jornal acrescentava que três dias antes da posse de Donald Trump, a 17 de Janeiro, “os angolanos efectuaram um pagamento de seis milhões de dólares à Circinus”, mas, ainda segundo o The New York Times, citando fontes próximas de Elliot Broidy, o pagamento terá ficado aquém do combinado.

Ainda de acordo com o jornal norte-americano, João Lourenço terá sido inclusivamente convidado para o resort de Donald Trump em Mar-a-Lago (ou Casa Branca de Inverno, um dos locais de eleição de Trump desde que tomou posse), na Flórida, mas o agora Presidente angolano nunca respondeu.

Depois da posse de Donald Trump, o empresário de Los Angeles, que apoiou o pré-candidato republicano Ted Cruz até que este desistiu da corrida à Casa Branca, ofereceu-se na altura para conseguir encontros entre João Lourenço, ainda ministro da Defesa, com autoridades americanas.

“Vários preparativos foram feitos para receber a sua visita, incluindo reuniões adicionais no Capitólio (Congresso) e no Departamento de Tesouro”, escreveu Elliot Broidy num dos emails, enquanto noutro pedia “por favor, processem o pagamento imediatamente”.

Mais tarde, depois da posse de João Lourenço como Presidente de Angola, o apoiante de Donald Trump voltou a disponibilizar-se para promover uma maior aproximação entre os dois países, prometendo, inclusive, encontros com o Presidente e o vice-presidentes americanos.

João Lourenço, ainda de acordo com o jornal, não respondeu às propostas nem o Governo de Angola fez qualquer pagamento adicional.

O The New York Times descreveu Elliot Broidy como um empresário que tem usado a sua aproximação ao Presidente americano para atrair políticos, na sua maioria de países com um elevado nível de corrupção e de falta de transparência, que depois usam fotos e pequenos apertos de mãos com Donald Trump para ganhos políticos nos seus países.

Os jornais norte-americanos The New York Times e The Wall Street Journal publicaram no dia 22 de Agosto de 2017, véspera das eleições angolanas, reportagens que abordam a corrupção em Angola, que “coloniza” Portugal para lavar dinheiro.

“O colonizador passou a colonizado”, lê-se na reportagem do The New York Times, intitulada “Portugal dominou Angola durante anos. Agora os papéis inverteram-se”. A extensa peça começa em Cascais, no Estoril Sol Residence, luxuoso bloco de apartamentos na marginal que atraiu a elite angolana – segundo o jornal, o prédio já é conhecido como “o prédio dos angolanos”.

Um dos proprietários da luxuosa Estoril Sol Residence mencionados pelo The New York Times era (é) o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, que terá pago cerca de 2,8 milhões de dólares pelo 9º andar com vista para o mar. Lembre-se que Manuel Vicente é suspeito de ter corrompido o procurador Orlando Figueira para que arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a alegada aquisição deste imóvel de luxo no Estoril.

De caso em caso, o jornal norte-americano vai sustentando a existência de uma elite angolana, que acumulou fortunas e que está a lavar dinheiro em Portugal. Entre os exemplos dados pelo The New York Times, também constava o de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola que foca a sua actividade num escritório discreto de localizado ao lado da Louis Vuitton da Avenida da Liberdade, em Portugal.

“Isabel dos Santos tornou-se uma das figuras mais poderosas de Portugal, ao comprar posições importantes na banca, nos media e no sector da energia”, escreveu o diário.

Já o The Wall Street Journal, que focou o seu artigo na Operação Fizz, considerava que se criaram condições perfeitas em Portugal para a lavagem de dinheiro angolano. Ao ficar rica em petróleo, Angola beneficiou do boom do ouro negro, enriquecendo a liderança de José Eduardo dos Santos. Os angolanos passaram a poder comprar o que os portugueses, que sofriam de uma crise financeira, não eram capazes de adquirir.

O “poderio” da elite angolana e a “permissividade” portuguesa foram a tempestade perfeita para a corrupção em Angola: “Os portugueses sabem como os angolanos são proeminentes a alegadamente afunilarem milhões de dólares em imóveis de luxo, apesar dos cidadãos angolanos serem dos mais pobres do mundo”.

“Angola está frequentemente no topo dos países mais corruptos do mundo e Portugal destacado pela sua permissividade no combate ao branqueamento de capitais e à corrupção, particularmente em relação aos angolanos, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico”, escreveu o diário norte-americano.