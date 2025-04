TACHOS COMO “MOEDA DE TROCA”

A “moeda de troca” é um conceito fundamental no âmbito das transacções comerciais e financeiras, sendo um recurso que permite a troca de bens e serviços de forma mais eficiente… Mas este conceito aplica-se cada vez mais na política. Este é um texto de ficção, ou nem tanto. Se calhar é também ele uma “moeda de troca”…

Por Orlando Castro

No contexto jurídico, a “moeda de troca” pode ser entendida como qualquer activo que seja aceite como forma de pagamento ou compensação numa negociação. Este conceito é amplamente utilizado em diversas áreas do direito, incluindo contratos, propriedade e até mesmo em litígios, onde a “moeda de troca” pode assumir diferentes formas, como dinheiro, bens ou serviços. A compreensão deste termo é crucial para, por exemplo, advogados que atuam em áreas que envolvem transacções comerciais, pois a “moeda de troca” pode influenciar directamente a estrutura e os termos de um contrato.

Historicamente, a “moeda de troca” evoluiu desde o escambo (permuta, troca, desconto) onde bens eram trocados directamente, até à utilização de moedas metálicas e, posteriormente, notas de papel. Hoje, a “moeda de troca“ também pode incluir activos digitais, como criptomoedas, que estão a ganhar espaço no mercado financeiro. Essa evolução reflecte as mudanças nas dinâmicas económicas e sociais, e é importante que os profissionais do direito estejam actualizados sobre essas transformações para oferecer uma consultoria adequada aos seus clientes. A “moeda de troca”, portanto, não é apenas um meio de pagamento, mas também um reflexo das condições económicas e das relações de poder numa sociedade, com visível incursão na política.

Em termos legais, a “moeda de troca” pode ser definida como um bem que possui valor reconhecido e que pode ser utilizado para liquidar obrigações. Essa definição é crucial em contratos, onde as partes devem concordar sobre o que será considerado “moeda de troca”. Por exemplo, num contrato de compra e venda, o vendedor pode aceitar dinheiro como “moeda de troca”, enquanto o comprador pode oferecer um bem ou serviço em troca. A clareza sobre o que constitui a “moeda de troca” num contrato é essencial para evitar disputas e garantir que ambas as partes cumpram suas obrigações. Advogados que lidam com contratos comerciais devem estar atentos a esses detalhes para proteger os interesses de seus clientes.

A “moeda de troca” também desempenha um papel importante em litígios, especialmente em casos de indemnização. Quando uma parte busca compensação por danos, a “moeda de troca” pode ser utilizada para determinar o valor da indemnização. Por exemplo, se uma empresa sofre perdas financeiras devido a uma violação de contrato, a “moeda de troca” pode ser usada para calcular o montante que deve ser pago como compensação. Nesse contexto, a avaliação da moeda de troca é fundamental, pois ela deve reflectir não apenas o valor monetário, mas também o impacto económico e emocional da violação. Advogados especializados em litígios devem estar preparados para argumentar sobre a adequação da moeda de troca proposta em um tribunal.

Além disso, a “moeda de troca” pode ser influenciada por factores externos, como a inflação e as políticas económicas. A variação do valor da moeda de troca ao longo do tempo pode impactar contratos de longo prazo, onde o valor acordado inicialmente pode não reflectir a realidade económica no momento da execução do contrato. Isso é especialmente relevante em contratos de prestação de serviços, onde a “moeda de troca” pode ser ajustada com base em índices de preços ou outras métricas económicas. Advogados que atuam em áreas que envolvem contratos de longo prazo devem considerar essas variáveis ao redigir e negociar os termos do contrato.

Outro aspecto importante da “moeda de troca” é a sua aceitação social e legal. Para que um activo seja considerado “moeda de troca”, deve ser amplamente aceite pela sociedade e ter um valor reconhecido. Isso significa que, mesmo que um activo tenha valor intrínseco, ele só pode ser considerado “moeda de troca” se houver um consenso sobre seu valor e sua aceitação como meio de pagamento. No contexto jurídico, isso pode ser um ponto de discussão em casos que envolvem a validade de pagamentos feitos com activos não convencionais, como criptomoedas. Advogados devem estar cientes das implicações legais da aceitação de diferentes formas de “moeda de troca” em transacções comerciais.

Ademais, a “moeda de troca” pode ser utilizada em negociações de acordos e transacções que envolvem múltiplas partes. Em situações onde várias partes estão envolvidas, a definição clara da “moeda de troca” é essencial para garantir que todos os envolvidos compreendam suas obrigações e direitos. Isso é particularmente relevante em acordos de parceria, “joint ventures” e outras formas de colaboração empresarial. A falta de clareza sobre a “moeda de troca” pode levar a mal-entendidos e disputas, o que pode resultar em litígios dispendiosos. Portanto, advogados que actuam em negociações complexas devem prestar atenção especial à definição e aceitação da “moeda de troca” entre as partes.

Por fim, a “moeda de troca” também pode ser vista sob a perspectiva da ética e da responsabilidade social. Num mundo onde as transacções comerciais estão cada vez mais interligadas, a forma como a “moeda de troca” é utilizada pode ter implicações significativas para a sociedade. Advogados têm um papel crucial em garantir que as transacções sejam realizadas de maneira justa e ética, considerando não apenas os interesses de seus clientes, mas também o impacto social e económico das transacções. A “moeda de troca”, portanto, não é apenas uma questão de valor monetário, mas também de responsabilidade e ética nas relações comerciais, sociais, políticas etc.

Nos países em vias de desenvolvimento, ou nem isso, como é o caso de Angola, um reino que ainda não é um país e muito menos um Estado de Direito Democrático, joga-se forte na “moeda de troca” política, partidária, de tachos, cargos, benesses, aparências bem remuneradas.

O primado da competência e da liberdade está em estado de coma. Advogados, políticos, jornalistas, fazedores de opinião, activistas etc. estão na berra e vão comprando, e vendendo, as suas “moedas de troca”. “Eu dou-te um activista em troca de um tacho”, “eu calo um jornalista incómodo e tu colocas-me na lista de deputados” e por aí fora.