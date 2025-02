REPATRIAMENTO VOLUNTÁRIO DE PRISIONEIROS DE GUERRA NORTE-COREANOS NA UCRÂNIA

PUBLICIDADE

Com novos relatos de tropas norte-coreanas capturados como prisioneiros de guerra na Ucrânia, como afirma o Presidente Zelensky, existem agora “provas irrefutáveis” de que a Coreia do Norte esteve envolvida na guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Serviço Nacional de Informações da ROK prevê que a Coreia do Norte tenha destacado cerca de 12.000 soldados para o Oblast de Kursk, e pelo menos 300 soldados foram mortos e 2.700 feridos.

Por Seunghyun Nam (*)

Entre eles, dois foram capturados como prisioneiros de guerra pelo governo ucraniano, e o presidente Zelensky propôs que estava pronto para trocar prisioneiros de guerra norte-coreanos capturados por prisioneiros de guerra ucranianos na Rússia. E se as trocas se realizarem, é provável que os prisioneiros de guerra norte-coreanos sejam devolvidos à Coreia do Norte, mas o Presidente Zelensky deixou em aberto a opção para os soldados não regressarem à Coreia do Norte se os “soldados manifestarem o desejo de aproximar a paz”. Quanto aos prisioneiros de guerra, não forneceram uma posição clara, mas numa entrevista publicada pelo Presidente Zelensky, um dos prisioneiros de guerra disse que queria regressar à Coreia do Norte, enquanto o outro mencionou que gostaria de ficar na Ucrânia, mas que regressaria a casa se fosse necessário que o fizesse.

Embora a Terceira Convenção de Genebra, que regula os prisioneiros de guerra, estipule que os prisioneiros de guerra devem ser devolvidos ao seu país de origem, muitas organizações de direitos humanos estão preocupadas com o seu possível regresso à Coreia do Norte, uma vez que estes os prisioneiros de guerra podem enfrentar sérios riscos para os direitos humanos se forem enviados de volta para o Norte. A Terceira Convenção de Genebra estabelece claramente que os prisioneiros de guerra devem ser sempre tratados com humanidade e, por isso, o governo da Ucrânia está agora a cooperar com a ONU, o CICV e outras organizações para proteger os prisioneiros de guerra da violência, da humilhação pública ou do insulto. Mas se forem repatriados para a Coreia do Norte, é altamente provável que possam ser punidos por não obedecerem às ordens militares. Em particular, os soldados capturados da Coreia do Norte podem ser considerados traidores, uma vez que os relatórios mostram que as autoridades da Coreia do Norte instruíram estes soldados a cometerem suicídio ou autodestruição antes de serem capturados pelo inimigo. Podem também ser punidos por consumirem meios de comunicação estrangeiros, o que pode levar à detenção arbitrária e até à tortura. Muitos desertores norte-coreanos já enfrentam graves consequências quando são repatriados, razão pela qual a ONU apela aos Estados para que não repatriem à força os desertores da Coreia do Norte, de acordo com o princípio da não repulsão ao abrigo do direito internacional.

Entretanto, o governo da Coreia do Sul não apresentou uma posição oficial sobre esta questão, e um porta-voz anunciou que o regresso dos prisioneiros de guerra norte-coreanos “requer revisão do direito internacional e de outras questões jurídicas, e consulta com outros países relacionados”. Mas, por uma questão de lei, os prisioneiros de guerra norte-coreanos têm o direito de ir para a República da Coreia com base na lei constitucional da República da Coreia, uma vez que os cidadãos norte-coreanos são considerados cidadãos sul-coreanos ao abrigo da constituição da República da Coreia. É sob esta base jurídica que os desertores norte-coreanos podem entrar na Coreia do Sul. No entanto, o desafio reside no facto de a Coreia do Norte e a Rússia não terem reconhecido oficialmente o envio de tropas norte-coreanas para a Rússia, e subsistem as possibilidades de a Rússia reivindicar os prisioneiros de guerra da Coreia do Norte como seus próprios soldados.

Por conseguinte, permanecem muitas incertezas, mas é evidente que a livre vontade dos prisioneiros de guerra norte-coreanos deve ser respeitada. Na verdade, foi durante a Guerra da Coreia, quando este livre arbítrio ou “repatriamento voluntário” de prisioneiros de guerra coreanos foi implementado pela primeira vez. No final da guerra, um grande número de prisioneiros de guerra comunistas não queriam regressar à Coreia do Norte ou à China porque temiam ser punidos ou mortos por terem sido capturados ou por cooperarem com a ONU. Devido a tais riscos, o Presidente Truman reconheceu nessa altura a necessidade de “repatriamento voluntário”, alegando que o repatriamento forçado repugnaria aos princípios morais e humanitários fundamentais. Estes mesmos princípios deveriam ser aplicados aos prisioneiros de guerra norte-coreanos na Ucrânia de hoje, considerando os perigos que enfrentarão quando regressarem à sua terra natal.

(*) Academia Diplomática Nacional da Coreia