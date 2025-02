O POVO É O SEU MAIOR TRUNFO

O maior trunfo de Venâncio Mondlane não é um partido, nem uma estrutura política – é o povo moçambicano. Um povo que já não se deixa enganar, que já não aceita ser tratado como marioneta de um sistema corrupto e falido. O povo está desperto, consciente e determinado a resgatar a sua dignidade.

Por Malundo Kudiqueba

Enquanto os poderosos se agarram ao poder através de fraudes e manipulações, Mondlane tem algo que eles nunca terão: a confiança das ruas, a voz dos injustiçados, a esperança dos que recusam viver ajoelhados. O povo moçambicano cansou-se de ser traído, roubado e silenciado. Agora, exige mudança. E essa mudança tem um nome.

Nenhum regime ilegítimo sobrevive quando o povo decide erguer-se. Nenhuma farsa política pode resistir ao clamor da maioria. O tempo da submissão acabou. O tempo da liberdade está a chegar. E quem ousar ignorar essa força inevitável será varrido pelo vento da transformação.

O povo moçambicano tomou uma decisão irreversível: exige um divórcio definitivo com a Frelimo. Um casamento forçado, marcado por décadas de traição, corrupção e violência, não pode continuar. A paciência esgotou-se. O povo já não aceita viver numa relação abusiva onde é constantemente espancado – economicamente, emocionalmente e socialmente.

A Frelimo não governa, subjuga. Não lidera, impõe. Não serve o povo, serve-se dele. Durante anos, prometeu desenvolvimento e entregou miséria, prometeu segurança e espalhou terror, prometeu justiça e instalou um sistema podre de privilégios e impunidade. Mas agora, Moçambique acordou. E quando um povo desperta, nenhum poder corrupto pode resistir.

O povo moçambicano já entrou com o pedido de divórcio. E não haverá reconciliação. O povo quer liberdade, dignidade e um país onde as suas vozes sejam ouvidas. A Frelimo pode tentar resistir, mas a história já mostrou que nenhum regime ilegítimo sobrevive à ira popular.

A Frelimo muda de presidentes como quem muda de máscara, mas a essência podre do sistema mantém-se intacta. Não basta trocar o rosto no poder quando o verdadeiro problema é a estrutura que governa com ferro e fogo. O povo moçambicano já percebeu: mudar de presidente não muda nada. O que precisa mudar é o partido no poder, a mentalidade e a forma como o país é conduzido.

Décadas de falsas promessas, de enriquecimento ilícito e de políticas que só beneficiam uma elite enquanto a maioria sobrevive na miséria. O povo está cansado deste jogo sujo. Moçambique não precisa de mais uma peça no tabuleiro viciado da Frelimo – precisa de derrubar o tabuleiro inteiro.

Nenhuma nação progride sob o jugo de um partido que se julga dono do país. Nenhum povo pode prosperar quando a sua vontade é sistematicamente ignorada. Está na hora de uma mudança real. Está na hora de Moçambique deixar para trás este ciclo de opressão e construir um novo caminho, livre de quem o traiu durante décadas.