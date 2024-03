SECRETÁRIA MUNICIPAL DA UNITA ESCAPA DE TENTATIVA DE MORTE

A Secretária Municipal da UNITA na Chicala Cholohanga, Elsa Maria Jamba, escapou de uma tentativa de morte enquanto presidia à reunião do Secretariado Municipal do partido as 09h40 desta terça-feira na província do Huambo, por um militar das Forças Armadas Angolanas (FAA) munido de uma pistola de marca Valter com 13 munições e uma AKM carregada com sete munições.

Apresentando-se com um chapéu do MPLA e um cinturão da Polícia Nacional, o militar das Forças Armadas Angolanas (FAA) de 44 anos, Horácio Kaunda Guerra, foi apanhado e detido pelos membros do Comité Executivo da UNITA local, por tentativa de assassinato da Secretária Municipal do ‘Galo Negro’ na Chicala Cholohanga, província do Huambo, que dirigia uma reunião interna da organização.

O militar FAA e militante do MPLA, já sob custódia do Comando Municipal de Chicala Cholohanga e prontamente interrogado não revelou as motivações da invasão da sede do partido e tentativa de assassinato contra a Secretária Municipal, Elsa Maria Jamba.

Horácio Kaunda Guerra, nascido aos 28 de Fevereiro de 1980, é natural da aldeia de Nhime (Luwaya), município de Kachiungo, filho de Sabino Chiliva e de Albina Lukava. Efectivo das FAA), destacado na unidade militar do Ngove, província do Huambo.

Preocupado com o que aconteceu, o Secretariado Provincial da UNITA no Huambo apela a todos os “militantes, membros, amigos e simpatizantes da UNITA a redobrar a vigilância”.

Geraldo José Letras