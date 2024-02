REPÚBLICA DA BAJULAÇÃO A JOÃO LOURENÇO

Dez anos depois, o troço rodoviário que liga o Hospital Geral dos Cajueiros à via principal, no município do Cazenga, província de Luanda, é reabilitado em menos de 24 horas antes da visita de campo do Presidente da República, João Lourenço, para a surpresa dos munícipes que reclamam das péssimas condições de circulação na via ignorada pela Administração Municipal.

Por Geraldo José Letras

Que Sua Excelência, Presidente da República da Bajulação realize mais e mais visitas de campo para que as administrações municipais e os servidores públicos se lembrem da máxima do MPLA, há muito esquecida: “o mais importante é resolver os problemas do povo” e não dos “nossos bolsos”.

A Administração Municipal do Cazenga que há mais de 10 anos ignora as reclamações da população para a reabilitação do troço que permite a ligação entre o Hospital Geral dos Cajueiros e a via principal, em menos de 24 horas melhorou as condições de circulação para impressionar o Presidente da República, João Lourenço, que nesta terça-feira, 6 de Fevereiro, realizou naquele município visita de campo, para entre outras actividades, averiguar o estado degradante em que se encontra aquela unidade hospitalar de referência na capital do país.

“Assim para mexerem na estrada do Kalawenda, onde sabemos todos que a massa (dinheiro) foi engolida, só quando teremos uma visita do Presidente da República”, lamentou o jornalista e munícipe do Cazenga, Domingos Figueiredo.

No Hospital Geral dos Cajueiros, o Presidente da República, João Lourenço, anunciou a reabilitação total da unidade hospitalar de referência na província de Luanda.

Segundo o também Titular do Poder Executivo, em declarações à imprensa no final da visita, “a situação do hospital exige uma intervenção bem maior do que a que está a acontecer neste momento no bloco operatório”.

Durante a visita, João Lourenço passou também pelo banco de urgência do hospital, bloco operatório, internamento pediátrico, banco de urgência da pediatria, triagem, banco de urgência e internamento da maternidade, laboratório de análises clínicas, depósito de medicamentos e área de nutrição.

Que o Presidente da República da Bajulação, João Lourenço, realize mais visitas de campo para que os buracos nas estradas e outras dificuldades por que passam as populações sejam resolvidas em tempo record pelas Administradores Municipais e servidores públicos!