REDESCOBERTA DO PEQUENO-ALMOÇO ANGOLANO

O pequeno-almoço é, sem dúvida, uma das refeições mais importantes do dia. No entanto, em Angola, essa refeição essencial tem sido, ao longo dos anos, moldada por influências externas, com o pão a tornar-se o protagonista da mesa matinal. Embora o pão seja uma escolha prática e acessível para muitos, ele não reflecte a riqueza nutricional e cultural dos alimentos tradicionais angolanos.

Por Malundo Kudiqueba Paca

Uma proposta de mudança para a base do pequeno-almoço angolano, substituindo o pão por mandioca, milho, bombó e ginguba, não só é viável como também benéfica em múltiplos aspectos.

Riqueza nutricional dos alimentos locais

Mandioca, milho, bombó e ginguba são alimentos profundamente enraizados na dieta angolana e possuem um valor nutricional significativo. A mandioca, por exemplo, é uma excelente fonte de carbo-hidratos complexos, essenciais para a produção de energia ao longo do dia. Além disso, é rica em fibras, que auxiliam na digestão, e em vitamina C, importante para o sistema imunológico.

O milho, outro alimento tradicional, é rico em vitaminas do complexo B, que desempenham um papel crucial no metabolismo energético, e em antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo contra danos celulares. Já o bombó, ou fuba de milho, além de ser uma fonte de energia, contém ferro, necessário para a produção de hemoglobina, e magnésio, que contribui para a saúde muscular e nervosa.

A ginguba, ou amendoim, é uma excelente fonte de proteínas vegetais, gorduras saudáveis, e vitamina E, um potente antioxidante. Ao incluí-la no pequeno-almoço, proporciona-se uma refeição completa que ajuda a manter a saciedade por mais tempo, evitando o consumo excessivo de alimentos menos saudáveis ao longo do dia.

Valorização da identidade cultural

Além dos benefícios nutricionais, a adopção de um pequeno-almoço baseado em alimentos tradicionais representa uma valorização da identidade cultural angolana. Cada uma dessas opções alimentares está intrinsecamente ligada à história e à cultura do país, representando práticas agrícolas e culinárias que têm sido transmitidas de geração em geração. Promover um pequeno-almoço típico angolano é também uma forma de resistência cultural, preservando e valorizando o que é genuinamente angolano em face da globalização alimentar.

Sustentabilidade e apoio à economia local

Optar por alimentos como a mandioca, o milho, o bombó e a ginguba ao pequeno-almoço também contribui para a sustentabilidade e para o fortalecimento da economia local. Estes alimentos são produzidos localmente, ao contrário do trigo, base para a produção do pão, que muitas vezes precisa de ser importado. Ao incentivar o consumo de produtos locais, promove-se o desenvolvimento da agricultura familiar e a redução da dependência de importações, o que, a longo prazo, pode contribuir para a segurança alimentar e a estabilidade económica do país.

A mudança para um pequeno-almoço baseado em mandioca, milho, bombó e ginguba não é apenas uma questão de nutrição, mas também de identidade, sustentabilidade e soberania alimentar. Angola tem uma rica diversidade de alimentos que, por serem nativos e culturalmente relevantes, merecem ser valorizados e promovidos. Ao adoptar esses alimentos no dia-a-dia, não estamos apenas a cuidar da nossa saúde, mas também a preservar e a celebrar a nossa cultura, ao mesmo tempo que impulsionamos a economia local. Está na hora de redescobrirmos o que é verdadeiramente angolano e colocá-lo de volta à nossa mesa, começando pelo pequeno-almoço.

Imagine acordar de manhã em Angola e, ao invés de sentir aquele cheirinho de pão quente, você se depara com uma deliciosa tigela de mandioca cozida, uma fatia generosa de bombó ou um punhado de ginguba torrada. Parece estranho? Talvez. Mas, vamos combinar, o pão não pode ser o único astro desse filme chamado “Pequeno-Almoço”.

O pão é óptimo, sim, mas será que ele precisa ser o protagonista todo o santo dia? É como se fosse aquele actor que aparece em todas as novelas: chega uma hora que a gente quer ver um rosto novo, uma trama diferente! A mandioca, por exemplo, é a heroína escondida, sempre ali no “backstage”, esperando sua chance de brilhar. E quem diria que o milho, esse coadjuvante tão versátil, tem tudo para roubar a cena?

E a ginguba, então? Esse pequeno notável que pode ser o toque crocante e cheio de energia que faltava na sua manhã. Ela é como aquela amiga que traz alegria em qualquer situação – pequena, mas cheia de personalidade!

Então, por que não variar? Vamos dar uma chance para essas estrelas locais e deixar o pão, que já teve seus 15 minutos de fama, dividir o palco. Afinal, a vida é muito curta para a gente comer sempre a mesma coisa, e o pequeno-almoço é o primeiro capítulo do dia. Comece com um enredo mais rico, com sabor de Angola. No final, quem sabe, você até agradece ao pão por abrir espaço para tanta delícia!