QUATRO DETIDOS POR FALSIFICAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano deteve quatro homens, dos quais um brasileiro, pelo crime de contrafacção de moeda estrangeira, encontrando na sua posse material para falsificar 11,5 milhões de dólares.

Segundo o porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, a rede foi desmantelada na sequência de uma operação que culminou com a detenção destes quatro indivíduos, com idades entre os 38 e 53 anos.

Manuel Halaiwa referiu que o cidadão brasileiro, de 51 anos, reside em Angola há 17 anos, é engenheiro mecânico e trabalha numa zona de minas, na província da Lunda Norte, mas foi detido em Luanda, tendo sido encontrado com três dos quatro cofres apreendidos, onde se localizava o material para a produção de notas falsas.

O porta-voz do SIC frisou que o acusado foi detido quando supostamente se direccionava para a zona onde essas notas seriam reproduzidas.

No seguimento da detenção do cidadão brasileiro, foram detidos outros três homens igualmente em Luanda, que integravam a rede, na posse de outras duas malas, com um cofre e várias películas, que deveriam ser utilizadas para a falsificação.

“Estes cofres tinham películas, em cada cofre tinha um montante, em termos de películas, que podia facilitar um total de 11,5 milhões de dólares. Cada cofre tinha um total de 2,5 milhões de películas e a mala 1,5 milhões”, disse o porta-voz do SIC.