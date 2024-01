POLÍCIA MATA ESPOSA POR CIÚMES

O terceiro Subchefe da Polícia Nacional, Herculano Dias Gabriel Cumbo, afecto a 3ª Esquadra adstrita ao Comando Municipal do Kuito, província do Bié, matou a esposa a tiro por razões de ciúmes, para de seguida também se matar a tiro.

Às 13h30 desta segunda-feira, 15 de Janeiro, os moradores do bairro Belo Monte testemunharam um caso de homicídio e suicídio.

Tratou-se do 3° Subchefe da Polícia Nacional de 33 anos, Herculano Dias Gabriel Cumbo que, movido por ciúmes, matou a própria esposa, Mosalina Constância Kinanga Teca, com um tiro na região das costas que atravessou o peito.

Ao ver a esposa morta em resultado do disparo feito com a arma de fogo do tipo AKM, número AB 38-5807, subtraída do seu local de serviço, o agente da Polícia Nacional usou o mesmo meio para disparar contra si na região parietal.

Chamados ao local, especialistas da Direcção de Investigação Criminal (DIC), Medicina Legal do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e efectivos da Polícia Nacional encontraram os cadáveres do casal estatelados no chão da sua residência.

Em declarações ao Folha 8, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié, Simão Londaca, esclareceu que questões passionais sempre foram motivos de divergência entre o casal, conforme relatos colhidos da vizinhança.

Geraldo José Letras