PATRIOTA, DE ZONA NOBRE À MAIS PERIGOSA DE LUANDA

Distrito Urbano do Patriota, município de Talatona, transformado em zona mais perigosa da capital do país em termos de segurança pública, devido a onda de assassinatos e assaltos a mão armada que se verificam na zona desde final de 2023.

Por Geraldo José Letras

A morte do Reitor da Universidade Gregório Semedo, Sociólogo e professor do Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda (ISCED-Luanda), Laurindo Vieira (foto), nesta quinta-feira, 11 de Janeiro, vítima de disparos de arma de fogo por dois motoqueiros desconhecidos, quando saía de uma agência bancária no Patriota, associada à tentativa de assalto contra o Administrador do Distrito Urbano do Patriota, Baudílio Vaz, no dia 14 de Dezembro de 2023, e outras ocorrências da mesma natureza estão a gerar um sentimento de pânico entre os munícipes de Talatona e transeuntes que já consideram aquela zona na mais perigosa da capital do país em termos de segurança pública.

Laurindo Vieira, a mais recente vítima dos marginais que desde o ano passado não são travados pelo Serviço de Investigação Criminal e Polícia Nacional, foi, enquanto Sociólogo, comentador do programa “Revista Zimbo” da TV Zimbo onde defendia com forte convicção as suas ideias, negando vergar-se à bajulação e ao culto de personalidade do Executivo e do MPLA conforme prática dos órgãos públicos de comunicação (propaganda) angolana, sobretudo em períodos pré-eleitorais.

“Com a morte de Laurindo Vieira, Angola perdeu um grande sociólogo, um grande intelectual que tinha muito para dar. Que os criminosos sejam localizados, detidos, julgados e condenados por esta perda irreparável que causaram à família e à classe académica angolana”, exigem vários académicos do país.

As autoridades policiais e de investigação criminal ainda não se pronunciaram sobre a morte do sociólogo Laurindo Vieira, mas muitas são as suspeitas de que se trate uma “morte encomendada”, por até à data do infausto acontecimento, ter sido agente do Serviço de Inteligência e Segurança Militar.