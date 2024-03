MULHERES DO SIC PREOCUPADAS COM O CRESCIMENTO DA CRIMINALIDADE

As mulheres do Serviço de Investigação Criminal (SIC), preocupadas com o crescimento da criminalidade na província do Bié, desenvolvem desde o dia 5 deste mês uma intensa actividade de sensibilização nas artérias da cidade do Cuito, província do Bié, à sociedade civil, com foco para as mulheres vítimas de violência doméstica, apelando à cultura da denúncia e abstenção a justiça pelas próprias mãos.

Lideradas pela Inspector-Chefe, Benilde Vaz, as mulheres do núcleo da Rede Mulher Polícia de Angola (REMPA) na província do Bié, pretendem com a iniciativa contribuir para a “baixa da taxa de criminalidade ou mesmo terminar o mês de Março sem o registo de crimes”.

De 5 a 7 de Março, mais de 1500 cidadãos entre homens, mulheres e adolescentes de diversos estratos da sociedade civil, incluindo “automobilistas, mototaxistas, vendedoras, alunos e não só, com entusiasmo ouviram atentamente as orientações passadas pelo Núcleo da Rede Mulher”.

O Director Provincial do SIC/MININT/Bié, Subcomissário, Nelson Henrique Monteiro, na qualidade de Coordenador da actividade, parabenizou o engajamento das mulheres às quais reconheceu o contributo da classe na garantia da segurança pública.

A campanha de sensibilização para a cultura de denúncia de violência doméstica contra as mulheres levada a cabo pela Rede de Mulheres Polícia de Angola (REMPA) decorre em todo o país no âmbito da Operação Kuabo Jivunda.

