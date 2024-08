MULHER MORTA E POLÍCIA LINCHADO EM LUANDA

Uma mulher morreu e um polícia foi linchado pela população, no bairro Rangel, na sequência de uma rixa e posterior tentativa de detenção, informou hoje a polícia de Luanda.

Segundo o comunicado do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, o incidente ocorreu na sexta-feira à tarde quando uma patrulha que circulava na zona se deparou “com uma multidão em fuga” devido a uma rixa violenta entre dois grupos rivais.

Durante a detenção, a polícia envolveu-se em confrontos com familiares dos suspeitos e acabou por ocorrer um “disparo acidental” que atingiu uma mulher de 39 anos e feriu outra de 63 anos de idade.

A situação originou um tumulto que obrigou os agentes a retirarem-se do local, tendo um deles “devido à relação de proximidade com os moradores” permanecido no local para tentar acalmar os populares.

No entanto, foi mal sucedido e acabou linchado pela população, encontrando-se internado numa unidade hospitalar depois de ter sido diagnosticado com um traumatismo craniano grave.

Foto: Arquivo