MORADORES LEVAM A CABO “OPERAÇÃO TAPA BURACOS”

Preocupados com os danos materiais em veículos e perda de vidas humanas que os buracos de grande dimensão à entrada da Centralidade Zango 5, município de Viana, causavam, os moradores decidiram neste fim-de-semana levar a cabo uma campanha comunitária de designada “Operação Tapa buracos”.

Por Geraldo José Letras

Já que os responsáveis da Administração Municipal e do Distrito do Zango 5 nada fazem para estancar os buracos que dificultam o acesso à centralidade, além de causar danos aos veículos e colocar vidas em perigo, os moradores, no âmbito de acções comunitárias, decidiram neste fim-de-semana sob liderança do morador, Francisco de Assis, levar a cabo uma operação de tapa buracos.

Munidos de carros de mão, pás, arreia, cimento e outros materiais de construção civil, os mais de 18 moradores, com o apoio da Polícia Nacional na garantia da segurança pública, taparam os buracos que vinham dificultando o acesso a Centralidade do Zango 5.

Tratam-se dos moradores “Francisco de Assis, do apartamento D121, Mateus do Amaral, do apartamento H-3, Pedro Sebastião, do I-1, João Cristóvão, do D-120, João Gato, T-117, Melquisedeque João, P-1, Antónia de Carvalho, M2, Bonito Nunes António, Indique Sapato, I-16, Leu Costa, T32, Wilson dos Santos, D-119, Nelson da Cruz Gomes, C-46, Sérgio Conceição, F-10, Gerson Neto, O-6, Adilson Santos, B-126, Edson Miranda, U-110, Ernesto Teca, B-124, Mário Nzuzi, G-11”.

Com o slogan “UNIDOS SOMOS MAIS FORTES”, os moradores se comprometeram neste ano continuar com acções do género.