LUANDA REGISTA MAIS DE 81 CASOS DE ABUSOS SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS SÓ EM JANEIRO

“Só este ano mais de 81 crianças foram abusadas sexualmente na capital do país”. A revelação vem da Directora-geral Adjunta do INAC (Instituto Nacional de Apoio à Criança) na província de Luanda, Elisa Gourgel, em declarações exclusivas ao Folha 8 nesta terça-feira.

Por Geraldo José Letras

Em declarações ao Folha 8 e TV 8, a Directora-geral Adjunta do INAC (Instituto Nacional de Apoio à Criança) na província de Luanda, Elisa Gourgel, lamentou o registo de mais de 81 crianças abusadas sexualmente este ano, só em Janeiro.

Das famílias e vizinhos continuam a surgir os principais abusadores sexuais contra as meninas menores de idade. “São principalmente pais, irmãos, tios, avós e vizinhos que se apresentam como um perigo a autodeterminação sexual das crianças”, disse a responsável do INAC.

Das 18 províncias do país, Luanda continua a liderar as estatísticas. Só de Junho a Dezembro de 2023, foram registados mais de 800 casos de abuso sexual. “Isso é muito preocupante”, lamentou a responsável presente igualmente no Comando Municipal de Cacuaco onde a Delegação Provincial do Serviço de Investigação Criminal (SIC) através da sua Direcção Municipal procedeu a apresentação de dois adolescentes de 16 e 17 anos respectivamente detidos pelo crime de abuso sexual a meninas de 14, 3 e 8 anos respectivamente.

De acordo com o porta-voz do SIC na província de Luanda, Fernando Carvalho, trata-se de dois casos de abusos sexuais. O primeiro resultou na detenção de um adolescente de 16 anos que na qualidade de vizinho forçou envolvimento sexual contra uma menor de 14 anos, no último dia 26 de Fevereiro, no bairro Boa Esperança, Distrito Urbano do Kikolo. “Tudo aconteceu, quando o implicado, se aproveitando da ausência dos pais da menor, aliciou-a com rebuçados, levou-a para o seu quarto onde consumou o acto”, esclareceu.

Pela mesma prática, foi detido no dia de Março, no bairro Mayombe, Distrito Urbano de Cacuaco, um outro adolescente de 17 anos, que de forma repetida abusava sexualmente das duas primas de 3 e 8 anos respectivamente a quem o tio e a esposa confiavam os cuidados quando saíssem a serviço agrícola na província do Bengo.

Sobre os dois acusados que já respondem em julgado de menores o Juiz de Garantias decretou prisão preventiva, enquanto decorrem trâmites processuais adicionais.

Em apelo conjunto, a Directora-geral Adjunta do INAC, Elisa Gourgel (na foto) e o porta-voz SIC na província de Luanda, Fernando Carvalho, alertam a todos os pais e as instituições sociais a redobrarem atenção especial aos filhos e menores de idade, de forma a protegê-los dos predadores sexuais que são, em grande parte, pessoas chegadas as famílias.