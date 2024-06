ITÁLIA TAMBÉM APOSTA EM ÁFRICA

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, e o presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi A. Adesina, reuniram-se à margem da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo do G7, em Apúlia.

O debate centrou-se no próximo lançamento de uma série de iniciativas conjuntas para apoiar a implementação do Plano Mattei de Itália para África e da agenda do Processo de Roma sobre Migração e Desenvolvimento, conforme acordado durante a Cimeira Itália-África, realizada em Roma, em Janeiro de 2024.

Segundo Giorgia Meloni, “o ‘Piano Mattei’ de Itália promoverá parcerias económicas e estratégicas com nações e instituições africanas, e o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento é o nosso principal parceiro financeiro estratégico para a sua implementação. A nossa colaboração apoiará o desenvolvimento de iniciativas com os sectores público e privado de África, com oportunidades adicionais para as empresas italianas”.

Por sua vez, o Presidente Adesina afirmou: “Aplaudo a primeira-ministra Meloni pelo lançamento do Plano Mattei e por ter escolhido o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento como parceiro estratégico para o concretizar em África. A nossa parceria terá um impacto significativo no desenvolvimento dos países africanos, alargará o acesso à energia, combaterá as alterações climáticas, apoiará a segurança alimentar, reforçará os serviços de saúde e aumentará as competências e o emprego dos jovens. Isto ajudará a criar mais oportunidades económicas em África e a travar os motores da migração”.

Para a criação de um Fundo Especial Multidoadores para servir o Plano Mattei para África e o Processo de Roma sobre Migração e Desenvolvimento, o Fundo visa investimentos de elevado impacto e alinhados com o clima em sectores estratégicos fundamentais, em apoio de entidades soberanas em África. Graças à sua natureza de multidoador, poderá atrair outros parceiros internacionais para combinar forças e alavancar o financiamento.

A Itália anunciou um compromisso inicial de cerca de 130 milhões de dólares em empréstimos e subvenções altamente concessionais, juntamente com um compromisso adicional dos Emirados Árabes Unidos (EAU). O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento comprometeu-se a, pelo menos, igualar as contribuições do Fundo para cada projecto com os seus próprios recursos.

Um acordo bilateral entre a Itália e o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento que inclui um acordo de co-financiamento e um fundo fiduciário para financiar projectos conjuntos. A Itália comprometeu-se a conceder cerca de 150 milhões de dólares em empréstimos e subvenções em condições muito favoráveis, e o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento deverá, pelo menos, igualar este montante. O objectivo consiste em prosseguir as prioridades da Itália e do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, tal como definidas no Plano Mattei para África e na estratégia italiana de cooperação para o desenvolvimento, a fim de promover parcerias económicas e estratégicas com as nações e instituições africanas, criando oportunidades de negócio comuns e aumentando os fluxos de investimento. Os domínios prioritários são a energia, a água, a agricultura, a saúde, a educação e a formação, bem como as infra-estruturas físicas e digitais.

Uma plataforma comum para promover os investimentos do sector privado, a Plataforma de Crescimento e Resiliência para África (GRAf). A plataforma visa mobilizar capital próprio para fundos regionais que financiem actividades empresariais para apoiar a criação de emprego em África.

A instituição financeira italiana de desenvolvimento (IFD), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), manifestou a intenção de catalisar até cerca de 820 milhões de dólares ao longo de um horizonte de cinco anos, juntamente com os principais parceiros africanos e internacionais, com a CDP e o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento a considerarem, cada um, até 200 milhões de dólares durante o mesmo período.

Além disso, a Itália já se comprometeu a contribuir com até 45 milhões de dólares para a Aliança para as Infra-estruturas Verdes em África (AGIA), uma iniciativa transformadora promovida pelo Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, pela União Africana e pela Africa50, que visa mobilizar 10 mil milhões de dólares para apoiar o investimento em infra-estruturas verdes em toda a África.