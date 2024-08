INUNDAÇÕES NA COREIA DO NORTE SÃO UMA “BOMBA DE ÁGUA”

Nos últimos dias, a Coreia do Norte relatou nos meios de comunicação estatais, incluindo a Televisão Central da Coreia, que as fortes chuvas concentradas na província de Pyongan do Norte causaram danos massivos devido a inundações, e que Jong-un Kim criticou fortemente e substituiu os responsáveis durante uma reunião alargada de emergência do Politburo, mencionando a perda de vidas humanas.

Por Han Shin Bi (*)

No entanto, apesar da grave perda de vidas e de bens entre os norte-coreanos devido às chuvas intensas que ocorrem todos os anos, Jong-un Kim continua a demonstrar indiferença do regime em relação ao povo da Coreia do Norte, preferindo culpar os subordinados pela catástrofe, incluindo o despedimento de altos funcionários, em vez de recuperar rapidamente da catástrofe, e rejeitar ofertas de assistência às inundações por parte de organizações internacionais e da Coreia do Sul.

As inundações causam perda de vidas e de bens em todo o mundo. Contudo, as inundações na Coreia do Norte repetem-se ano após ano e são inteiramente da responsabilidade do regime norte-coreano, pois poderiam ser previstas e evitadas se Jong-un Kim tivesse vontade de o fazer. Os danos causados pelas inundações na Coreia do Norte, incluindo o seu sistema de previsão meteorológica subdesenvolvido e edifícios construídos de forma apressada e descuidada, são um reflexo directo da falta de interesse do regime de Jong-un Kim na segurança dos seus residentes.

O regime de Jong-un Kim está mais focado na preservação do seu regime do que no bem-estar e segurança do seu povo, e está a negligenciar completamente a vida dos civis norte-coreanos que sofrem com os desastres naturais, como as inundações, ao concentrar-se no desenvolvimento nuclear e de armas de destruição em massa (WMD) em vez da recuperação e prevenção de inundações.

Enquanto Jong-un Kim está obcecado com o desenvolvimento de armas nucleares, o roubo, a repressão e os abusos dos direitos humanos, continuam a intensificar-se, causando mais sofrimento à população. Com a destruição do sistema de racionamento e o corte quase total no fornecimento de alimentos, os meios de subsistência dos norte-coreanos estão profundamente em causa, uma vez que são mobilizados para campanhas de propaganda de recuperação de desastres naturais.

Jong-un Kim parece mais interessado em criar uma imagem de “líder compassivo” através de propaganda de “exibicionismo” do que em realmente ajudar o seu povo. Isto é especialmente verdade, porque ele continua a não reagir e a rejeitar ofertas activas de assistência às inundações por parte de organizações internacionais como a IFRC. No dia 1 de Agosto, o governo sul-coreano sugeriu assistência humanitária à Coreia do Norte através da Cruz Vermelha Coreana, num sentido de amor patriótico pelos norte-coreanos. No entanto, a postura hostil de Jong-un Kim a 3 de Agosto, na qual denunciou o governo sul-coreano, sugere que não aceitará nem sequer uma oferta genuína de assistência para inundações ao povo norte-coreano por parte do Governo sul-coreano.

Jong-un Kim deveria parar com as suas visitas sem sentido aos locais e com o exibicionismo, e considerar o caminho para o “bem-estar e segurança do povo”. Neste momento, Jong-un Kim já devia ter parado de ser teimoso e, em vez disso, aceitar a proposta do governo sul-coreano e dedicar-se a trabalhar para recuperar as vidas dos norte-coreanos devastadas pelas inundações.

(*) Investigadora da VNKY (Vozes dos Jovens da Coreia do Norte) do Instituto de Estudos Norte-Coreanos