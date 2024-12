EUGÉNIO COSTA ALMEIDA  LANÇA LIVRO DE ENSAIOS

O mundo literário e académico celebra a publicação do livro ENSAIOS – I, da autoria do sociólogo e investigador Eugénio Costa Almeida. Publicada pela Perfil Criativo – Edições (Portugal) e Elivulu (Angola). Esta obra inaugural reúne uma notável colectânea de textos, comentários, palestras e conferências realizadas entre 2007 e 2018, oferecendo uma análise incisiva das transformações sociopolíticas e económicas, particularmente em Angola e no continente africano.

Eugénio Costa Almeida, uma voz reconhecida no debate sociológico e geopolítico, aborda com profundidade a identidade em transformação de África. Organizada cronologicamente, a obra explora temas prementes, como a economia do desenvolvimento, a integração regional, as dinâmicas culturais na diáspora e o papel de Angola no panorama internacional.

Em declarações ao Folha 8, o autor afirma que “o presente ensaio que agora se mostra aos leitores, é uma compilação de vários textos apresentados em debates, palestras e conferências e que nunca foram objecto de publicação quer em Actas, como em livro, ou em portais online (e-book)”, acrescentando que “ponderou publicar alguns textos apresentados em palestras e conferências, mas que já foram publicados só que, unicamente, em suporte electrónico, ou seja, em formato online”.

“Todavia, a publicação destes textos tornaria este livro, talvez, um pouco compacto; ficará para uma próxima oportunidade. Até porque este é – porque desejo continuar com mais uma ou duas edições – o primeiro livro de ensaios de compilações deste tipo de textos”, revela Eugénio Costa Almeida, explicando que “outra das dúvidas foi se deveria seguir a ordem cronológica das apresentações/comunicações ou adoptar a via temática”.

Ou seja, “no caso de Angola, em geral, ou de Cabinda, em particular (que tem 1 tema), poderia levar-me por esta via. Porém, optei pela via cronológica. Além disso, os textos colocados estão escritos e foi respeitado temporalmente a forma como os mesmos foram elaborados e apresentados. Estes textos procuram proporcionar aos leitores académicos, (estudantes, investigadores, professores), em particular – mas, naturalmente, extensivos aos leitores, em geral –, uma minha visão académica de variadas opções temáticas que aqui apresento e que decorreram no período acima indicado. Há muito que ponderava publicar estes textos”.

“Todavia, falta de sentido de oportunidade, falta de tempo para escolha dos textos, disponibilidade de edição, sobre qual seria a melhor opção de chegar aos leitores, impacto que os textos poderiam ter na área académica; tudo isto fez atrasar – e muito – esta vontade de os publicar. Mas como tudo tem de começar de e por algum lado, houve um clique que me levou a avançar. Se será ou se irá ao encontro das vossas expectativas, isto já é outra questão. Se fossemos por esta via – a eterna dúvida de como seremos acolhidos –, provavelmente muitas obras literárias, qualquer que seja que tipo de obra escrita que for, ficariam eternamente guardadas em esconsas gavetas. Daí arriscar!”, conta Eugénio Costa Almeida.

Destaques da Obra:

Olhares Económicos e Sociológicos: Análises críticas sobre o desenvolvimento em Angola e em África num mundo globalizado.

Diáspora e Identidade: Reflexões sobre a comunidade angolana em Portugal e o seu potencial para contribuir no desenvolvimento do país de origem.

Observações Geopolíticas: Debates sobre a capacidade de África se afirmar como pólo de potências regionais.

No prefácio da obra, o sociólogo Celso D. J. Malavoloneke descreve a obra como um “voo humbihumbi antropológico”, elogiando a habilidade do autor em equilibrar rigor académico com reflexões acessíveis. Sublinha ainda o compromisso de Costa Almeida em abordar desafios históricos e contemporâneos de Angola e África.

Esta edição é especialmente relevante para académicos, estudantes, decisores políticos e todos os interessados no panorama sociopolítico africano. A visão do autor incentiva o debate crítico sobre sustentabilidade, governação e unidade regional.

O público-alvo de ENSAIOS – I de Eugénio Costa Almeida pode ser definido com base na natureza e no conteúdo da obra, que aborda questões sociopolíticas, económicas e culturais de Angola e África num contexto global. O livro destina-se principalmente a académicos e investigadores, estudantes e docentes nas áreas de sociologia, ciências políticas, estudos africanos, economia e relações internacionais.

Também a Investigadores interessados em questões relacionadas com desenvolvimento, governança e integração regional em África, decisores políticos e líderes governamentais, políticos, diplomatas e líderes que trabalham com temas de política externa, integração regional e desenvolvimento em contextos africanos, organizações multilaterais e ONGs que actuam em África, membros da diáspora angolana e africana.

Ou ainda a angolanos na diáspora, especialmente em Portugal, que desejam explorar o papel da sua comunidade no desenvolvimento do país de origem, comunidades africanas interessadas em temas de identidade, integração e contributo para o desenvolvimento, profissionais que lidam com cooperação internacional, comércio ou investimentos em África, que procuram uma visão académica dos desafios e oportunidades do continente, empresários interessados no papel das políticas económicas e sociais no contexto africano.

A obra oferece reflexões académicas e históricas, mas acessíveis o suficiente para atrair um público diversificado, desde estudiosos até cidadãos engajados em compreender e participar no debate sobre o futuro de África.

Eugénio Costa Almeida é um académico de renome, especialista em estudos sociopolíticos e uma referência no diálogo intelectual sobre as questões africanas, sendo desde há muito um colaborador assíduo, entre outros, do Jornal Folha 8.