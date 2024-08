DO PETRÓLEO AO PETRÓLEO, SEM ESQUECER O… PETRÓLEO

A TotalEnergies está a implementar uma estratégia de energia plurianual em Angola – que inclui o desenvolvimento do campo de Begonia, no valor de 850 milhões de dólares – enquanto a ExxonMobil poderia injectar até 15 mil milhões de dólares na Bacia do Namibe após o sucesso comercial em descobertas recentes.

No total, projecta-se um pipeline de investimento de 60 mil milhões de dólares para o país nos próximos cinco anos, sinalizando um forte compromisso das Companhias Petrolíferas Internacionais (IOCs) para desenvolver as perspectivas de petróleo e gás de Angola.

Para fornecer informações directas sobre o portfólio de projectos de petróleo e gás de Angola, a conferência Angola Oil & Gas (AOG) – que terá lugar de 2 a 3 de Outubro em Luanda – contará com uma série de "Conversas com" que fornecerão informações directas sobre os projectos e planos de investimento de alguns dos maiores operadores de Angola sessões.

Estas discussões no palco reunirão os principais operadores de petróleo e gás de Angola – incluindo a TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron, Azule Energy, Etu Energias e Sonangol – e fornecerão uma plataforma única para o diálogo sobre o futuro do desenvolvimento de petróleo e gás no país.

O AOG é o maior evento de petróleo e gás em Angola.

Angola vai concluir a privatização da sua companhia petrolífera nacional Sonangol até 2026. O processo visa reforçar a capacidade financeira e operacional da empresa, ao mesmo tempo que consolida a sua posição como um grande promotor de projectos na indústria de petróleo e gás de Angola. Aproveitando mais de 60 anos de experiência, a Sonangol está a conduzir uma forte lista de projectos em parceria com IOCs e operadores regionais. Numa sessão das “Conversa com” o AOG 2024 fornecerá informações sobre as oportunidades que a privatização oferece, bem como descompactará a estratégia de investimento da Sonangol e os próximos projectos nos sectores a montante (“upstream”) e a jusante (“downstream”).

Com uma quota de mercado de 26% em Angola, a grande empresa de energia Chevron está a impulsionar projectos de petróleo e gás de baixo carbono em Angola. A empresa espera que a produção comece com seu Projecto Sanha Lean Gas Connection de US $ 300 milhões no quarto trimestre de 2024. Fornecendo matéria-prima para a instalação de Angola LNG, o projecto envolve o desenvolvimento de uma plataforma que se liga ao complexo de Condensado de Sanha existente. Além disso, a Chevron assinou um acordo de partilha de produção em 2023 para gerir as operações dentro da área de concessão do Bloco 14/23 na fronteira marítima de Angola e da RDC. Na AOG 2024, a Chevron oferecerá informações sobre os seus projectos de baixo carbono em Angola, bem como oportunidades em gás natural.

A TotalEnergies alcançou a FID no seu Desenvolvimento em Águas Profundas de Kaminho no Bloco 20/11 no início deste ano. Representando o primeiro grande desenvolvimento em águas profundas na Bacia do Kwanza, o projecto deve começar em 2028 com uma capacidade de 70.000 barris por dia (bpd). Composto pelos campos de Cameia e Golfinho, o projecto está a ser desenvolvido em parceria com a Sonangol e a Petronas da Malásia. Espera-se que a TotalEnergies forneça uma actualização sobre a sua estratégia energética plurianual em Angola durante uma entrevista no palco da AOG 2024. A sessão irá aprofundar os projectos em águas profundas da empresa, os próximos desenvolvimentos petrolíferos e a abordagem orientada para o futuro do investimento em petróleo e gás em Angola.

A empresa internacional de energia Azule Energy iniciará a produção no Agogo Integrated West Hub Development e nos campos de Quiluma e Maboqueiro em 2026. Tendo assinado recentemente contratos de serviços de risco para os blocos 46, 47 e 18/15, a empresa está comprometida em aumentar a produção enquanto lidera projectos de gás não associados. Durante o AOG 2024, a Azule Energy falará sobre o impacto desses desenvolvimentos na matriz energética do país e nos futuros planos de investimento no mercado.

Operadora do Bloco 15 – um dos blocos dourados de Angola, que abriga 18 descobertas comerciais e 20 anos de produção – a ExxonMobil visa maximizar a produção dos activos existentes para mitigar os declínios naturais da produção. A empresa anunciou uma descoberta no poço de pesquisa Likember-01 em 2024 – o primeiro poço da iniciativa de produção incremental de Angola. Buscando descobertas na Bacia do Namibe, a ExxonMobil fornecerá uma actualização do projecto durante o AOG 2024. A sessão das “Conversas com” irá aprofundar as oportunidades de produção incremental, mercados de fronteira em Angola e perfuração inovadora.

A Etu Energias – o maior produtor privado de petróleo de Angola – está gradualmente a reforçar a sua carteira de activos no país. A companhia planeia fazer uma Oferta Pública Inicial em 2026, melhorando a sua capacidade de adquirir licenças. Até 2025 e 2030, a operadora planeia aumentar a produção para 50 mil bpd e 100 mil bpd, respectivamente. A Etu Energias fornecerá informações sobre suas estratégias para aumentar a produção durante o AOG 2024.